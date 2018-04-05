В Серове мать 8-х детей отправили в колонию за истязание дочери

Многодетную мать из Серова отправят в колонию за избиение младшей дочери.

Серовский районный суд признал виновной мать восьмерых детей по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание).

1. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, — г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Подсудимой 29 лет. Ранее, в отношении семерых детей она была лишена родительских прав: все они воспитываются в государственных учреждениях. Лишь самая младшая девочка жила вместе с матерью, которая ее периодически избивала.

Женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Подсудимая может обжаловать приговор, так как в законную силу он еще не вступил.