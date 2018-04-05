Джастин Тимберлейк остановил концерт ради беременной фанатки

37-летний Джастин Тимберлейк остановил концерт, который состоялся в понедельник в Детройте, когда увидел табличку в руках у своей фанатки Дарселл Бакстрессер, стоявшей в первом ряду фан-зоны. «Не поможешь мне объявить о моей беременности», — было написано на бумаге. Исполнитель песни Man of the Woods, не долго думая, взял в руки табличку, уточнил, как представить будущую маму и с радостью заявил со сцены:

Малыш Бакстрессер родится 1 ноября 2018 года!

К счастью для будущей мамы, рядом стоящие поклонники успели запечатлеть этот момент, который уж точно запомнится навсегда семье Бакстрессер. «Я люблю Джастина с шести лет. Если я и хотела, чтобы кто-то публично объявил о моей беременности, то им мог стать только он», — сказала счастливая мама позже.

Также она добавила, что «не знала, пойдет ли на такое Тимберлейк, но все равно решила попробовать».

Я думала, что он максимум увидит эту табличку и сделает с ней фото, но я не ожидала, что он остановит свое шоу ради меня.

Несмотря на такой поступок Джастина, девушка сказала, что не станет называть ребенка его именем, но она не против, чтобы артист стал крестным отцом малыша.