В Ростове стало больше обезьян

В Ростове-на-Дону стало больше обезьян — коллекция зоопарка пополнилась тремя красными мартышками, которые родились сразу у трех самок — Лизетты, Мюзетты и Иветты — от самца Султана. Об этом рассказали в пресс-службе ростовского зоопарка. В настоящее время одного из малышей взяли к себе зоологи, поскольку мама не стала его кормить, а двух других воспитывают их матери.

Распорядок дня малышки, которую взяли на воспитание сотрудники, такой же, как у любого человеческого малыша: кормление смесью каждые 3 часа, кроме ночного перерыва, а также сон и игра с игрушкой в виде львенка. Планируется, что в скором времени к еде добавится и прикорм из яблок и морковки. Через несколько месяцев маленькую обезьянку начнут приучать к общению с остальными особями.

До этого пополнения в зоопарке уже было 10 красным мартышек. Их вольер находится рядом со слоновником.