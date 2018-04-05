Топает малыш: Оксана Самойлова показала первые шаги дочки

Третья дочка рэпера Джигана и его красавицы-жены стала совсем большой.

Первые шаги малыша — большая радость для родителей. Даже если ты уже трижды мама, как Оксана Самойлова , ты все равно не устаешь удивляться каждому достижению своего очередного ребенка. Сейчас жена рэпера Джигана пребывает в полном восторге от успехов младшей дочери Майи, которой недавно исполнился годик. Напомним, что эта крошка — уже третий ребенок звездной пары. Супруги воспитывают еще двух маленьких принцесс: 6-летнюю Ариелу и 3-летнюю Лею.

Буквально на днях Майя начала ходить, и этим событием Оксана поделилась со своими подписчиками в Инстаграм, выложив трогательный видеоролик. «Каждый должен увидеть ниши первые шаги», — написала счастливая мама.

Видео снято в домашней обстановке: очаровательная малышка улыбается в камеру и сжимает в ручках игрушечную ящерицу. Рядом на полу сидит Оксана в уютной розовой пижаме.

«Ну, давай, только один разок!» — просит она дочку подойти ближе. Несколько секунд Майя готовится, а потом делает четыре уверенных шага и падает в объятия матери.

Мир должен видеть наши первые шаги)))

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

4 Апр 2018 в 11:18 PDT Меньше чем за сутки ролик набрал почти два миллиона просмотров, а само видео вызвало бурю восторга среди подписчиков Оксаны.

«На это можно вечно смотреть, безумно мило и трогательно», «Умничка! Пусть бегает на радость мамочки», — комментировали поклонники Самойловой.

Кто-то из хэйтеров заявил, что Майя пошла слишком поздно, ведь ей уже больше годика. Но другие подписчики тут же его урезонили, написав, что чем позже ребенок встанет на ноги, тем лучше для его здоровья.

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