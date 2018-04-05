Пасхальные мастер-классы прошли в ДТ «Ховрино»

Во вторник, 3 апреля, в Доме творчества «Ховрино» прошли мастер-классы «Пасху радостно встречаем». Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

«Дети 3-5 лет делали забавных петушков из пластиковых ложек. Дети 5-6 лет делали аппликацию из цветной бумаги. Пасха — праздник воскресенья и начала новой жизни. Интересные поделки внесут в общую симфонию праздника нотки приятного удивления и искренней радости. Их можно использовать как украшения для праздничного стола, а можно подарить детям и друзьям», — говорится в сообщении.

Напомним, адрес ДТ «Ховрино»: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)