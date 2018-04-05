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Пасхальные мастер-классы прошли в ДТ «Ховрино»
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Пасхальные мастер-классы прошли в ДТ «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Во вторник, 3 апреля, в Доме творчества «Ховрино» прошли мастер-классы «Пасху радостно встречаем». Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.
«Дети 3-5 лет делали забавных петушков из пластиковых ложек. Дети 5-6 лет делали аппликацию из цветной бумаги. Пасха — праздник воскресенья и начала новой жизни. Интересные поделки внесут в общую симфонию праздника нотки приятного удивления и искренней радости. Их можно использовать как украшения для праздничного стола, а можно подарить детям и друзьям», — говорится в сообщении.
Напомним, адрес ДТ «Ховрино»: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)
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