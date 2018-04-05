Праздник дружбы «РАСцветай» прошел в Выхине-Жулебине

В понедельник, 2 апреля, в дошкольном отделении № 2 «Семицветик» школы № 1935 в рамках проекта «Ресурсная школа» специалисты провели праздник дружбы «РАСцветай», посвященный Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

«Этот прекрасный день прошел ярко и радостно. В первой части праздника воспитанники играли в игры, танцевали, веселились и помогали сказочным героям найти друзей, а во второй части праздника детям показали сказку «Волшебный цветок», — говорится на сайте учреждения.

В заключение праздника ребята станцевали яркий танец друзей. (вт)