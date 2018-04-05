Ещё
Праздник дружбы «РАСцветай» прошел в Выхине-Жулебине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Праздник дружбы «РАСцветай» прошел в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В понедельник, 2 апреля, в дошкольном отделении № 2 «Семицветик» школы № 1935 в рамках проекта «Ресурсная школа» специалисты провели праздник дружбы «РАСцветай», посвященный Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.
«Этот прекрасный день прошел ярко и радостно. В первой части праздника воспитанники играли в игры, танцевали, веселились и помогали сказочным героям найти друзей, а во второй части праздника детям показали сказку «Волшебный цветок», — говорится на сайте учреждения.
В заключение праздника ребята станцевали яркий танец друзей. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
В ТЦСО «Выхино» отметили День спичечного кораблестроения В ТЦСО «Жулебино» прошли уроки красоты Творчество Максима Горького обсудили в библиотеке на Привольной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения самой дорогой проститутки США44
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад16
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье46
Семенович похудела в самых неожиданных местах42
Волочкова показала фото в семейных трусах83
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение