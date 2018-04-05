В Костроме делают уникальные тактильные книги для незрячих детей

Создавать тактильные книги для юных читателей в библиотеке для инвалидов по зрению начали ещё три года назад, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Эту специализированную библиотеку на улице Некрасова в Костроме посещает много людей, у которых есть проблемы со зрением. И, конечно же, тактильные книги в фондах есть. Есть и те, что изготовлены на производствах.

Они не такие удобные и не так раскрывают детям мир, скажем так. И к нам пришла идея в процессе работы с детьми, что нам не хватает как раз таких тактильных книг ручной работы. Сначала мы попробовали сделать книгу сами. Первый наш опыт — замечательная книга по мотивам произведений нашего костромского автора Ефима Честнякова «Сергиюшко», которую мы изготовили всем коллективом библиотеки. Изготовили такого Сергиюшку, который у нас гуляет по страничкам. Здесь всё можно потрогать. И мы поняли, что сделать такую книгу не так и сложно. Что это всё возможно, что это всё реально, — рассказывает заведующая отделом обслуживания библиотеки для инвалидов по зрению Наталия СТАРКОВА.

Сейчас в фондах библиотеки для инвалидов по зрению уже более 50 тактильных книг. Для самых маленьких — сказки «Репка», «Колобок». Для детей постарше — азбука, познавательные книги «Учимся считать», «Учимся читать». Студенты костромского государственного университета активно подключились к созданию уникальных тактильных книг для незрячих и слабовидящих детей. Практически каждый год библиотека в подарок получает от них от 5 до 8 необычных книг.

Уникальность этих книг в том, что они изготовлены вручную. Каждая из них единственная в своём роде. Даже если разные книги у нас сшиты по одной и той же сказке. И эти книги в первую очередь предназначались для детей с нарушениями зрения, чтобы они могли получить новую информацию о мире с помощью тактильных ощущений, — говорит главный библиотекарь Надежда АБРОСИМОВА.

Тактильные книги созданы из различных материалов. Здесь и всевозможная ткань — шёлк, драп, бархат, мех. Натуральное дерево, кора, травы. Все куклы и фигуры животных созданы с соблюдением физиологических параметров. Проще говоря, у человека обязательно две руки и две ноги. Глаза, уши, нос и рот. А, например, у зайца — 4 лапы и длинные уши. Чтобы незрячий ребёнок, трогая фигурку понимал, как выглядит человек и то или иное животное.

Нам создавать такие книги сейчас помогают многие. И студенты, и волонтёры, и простые костромичи. Мы им очень благодарны. Они создают иной раз настоящие шедевры. Но, мы обязательно следим и за вот такими мелкими деталями. Нужно, чтобы незрячий ребёнок понимал и ощущал всё так, как есть. И это очень важно, — говорят в библиотеке.

Есть в библиотеке для инвалидов по зрению и книга, в создании которой принимали участие представители СМИ из Костромы.