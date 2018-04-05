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Малыши из Коптева продемонстрировали смекалку на конкурсе загадок
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Малыши из Коптева продемонстрировали смекалку на конкурсе загадок 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Конкурс загадок на прошедшей неделе устроили для первоклассников педагоги школы №1576 на Большой Академической. Об этом сообщил один из организаторов.
— В ходе конкурса ученики выбирали интересную для них тему, искали загадку по этой теме и иллюстрировали отгадку. Затем дети придумывали собственную загадку, — объяснили в администрации образовател
ьного учреждения.
Как уточнили в школе, с некоторыми загадками дети справлялись с трудом, а некоторые дались легко. Конкурс предоставил возможность проявить свои способности, развить смекалку, внимание, настойчивость в достижении цели, развить интеллект и кругозор. (ео)
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