Малыши из Коптева продемонстрировали смекалку на конкурсе загадок

Конкурс загадок на прошедшей неделе устроили для первоклассников педагоги школы №1576 на Большой Академической. Об этом сообщил один из организаторов.

— В ходе конкурса ученики выбирали интересную для них тему, искали загадку по этой теме и иллюстрировали отгадку. Затем дети придумывали собственную загадку, — объяснили в администрации образовател

ьного учреждения.

Как уточнили в школе, с некоторыми загадками дети справлялись с трудом, а некоторые дались легко. Конкурс предоставил возможность проявить свои способности, развить смекалку, внимание, настойчивость в достижении цели, развить интеллект и кругозор. (ео)