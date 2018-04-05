6-летний ребенок пропал в Московском районе

Паша пропал 5 февраля из своей квартиры. На момент пропажи ребенок находился дома один. Точное время его ухода неизвестно.

На место выехали сотрудники полиции и нижегородские поисковики. Все, кто готов помочь в поисках малыша, могут присоединиться к поисково-спасательному отряду.

Также требуется распространение информации в интернете.

Приметы ребенка: рост 138-140 см, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в синюю шапку с помпоном, серо-коричневую удлиненную куртку, синие джинсы, бежевые кроссовки. При себе имел жельый рюкзак с синими вставками.

Все, кто видел малыша, просьба сообщить в полицию или на горячую линию поисковиков: 8 (831) 28 38 200.