Почти 26 тыс. самарских детей получат в этом году пасхальную выплату в размере 1500 руб

«Я знаю, что пасхальная выплата есть не во всех регионах, а мы ее получаем уже не первый год, — говорит мама Ирина. — Мне к празднику по 1500 на каждого ребенка на карточку перечислили». Эту выплату получают семьи постоянных жителей Самарской области, воспитывающие четыре и более несовершеннолетних детей, а также одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей. В 2017 году было произведено 25328 выплат на сумму 37 млн 907,5 тыс. руб, в 2018-м планируется произвести 25887 выплат на 38 млн 398 тыс. руб. По инициативе врио губернатора Дмитрия Азарова эту выплату получат даже малыши, родившиеся до 8 апреля включительно, родители смогут ее оформить до 31 мая. Теперь не нужно обновлять пакет документов на выплату, один раз соберете — и будете получать ее каждый год, пока имеете на это право.

"Мы считаем, что нам никто ничего не обязан, поэтому такая выплата и внимание областных властей вдвойне приятна, — говорит Ирина. — Стараемся тратить эти деньги на подарки для детей, а те же книги, например, стоят дорого. Да просто посетить интерактивную выставку или музей — это недешево. Поэтому очень важно, что к празднику у семьи появляются дополнительные средства, на которые можно побаловать ребятишек".

Сын Юрий заканчивает 11-й класс, старшая дочь Юлия — девятый, у них все мысли и разговоры о выпускных экзаменах.

Юля любит готовить, чаще всего щи и борщи и собирается работать поваром или кондитером. На днях вот помогала бабушке печь куличи. Юрий намерен стать пожарным и готовится поступать в академию МЧС . Поэтому профильные предметы — физика и математика, плюс физподготовка, которую спортивный парень не считает для себя проблемой. Нормативы сдает легко.

"Пасха для нас — семейный праздник, — рассказывает Ирина. — Ребята знают, что такое храм, что в нем происходит, бывали там. Но мы все-таки светская семья. На Пасху обычно красим яйца и при этом стараемся не повторять способ окраски: то на них рисуем различными красителями, то окунаем в краску, то заклеиваем. Наши бабушки пекут куличи, а потом мы едем к ним в гости с поздравлениями". Я обратила внимание на неординарный стиль оформления квартиры и оказалось, что Ирина работала дизайнером интерьеров.

"Я всегда думала, что у меня будет максимум двое детей, — улыбается женщина. — А когда решили завести третьего ребенка, получилась двойная радость. О льготах, положенных многодетным, не думали. Просто мы очень любим детей".

Кроме пасхальной выплаты семья получает детские пособия, выплату к новому учебному года на всех четверых, в школе дети питаются бесплатно.

"До появления Сонечки и Ариши я работала, и доход у нас был повыше, — вспоминает Ирина. — Хуже стало, когда у девчонок обнаружились проблемы со здоровьем. Приходится заниматься их лечением и реабилитацией. Соня — инвалид по зрению, а у Ариши больная нога. И мне пришлось остаться с ними дома".

Сестрички учатся в одном классе. Мама регулярно возит их на занятия балетом, как она говорит: «не для достижений, а для поддержания формы». Балет нужнее Арине, чтобы растягивать ногу, но у Сони больше желания заниматься. Малышки с гордостью показали мне три медали и два кубка, так юных балерин поощряют за старание. Да и в школе девочки учатся хорошо: оценок в первом классе нет, но им чаще всего ставят веселые смайлики.

Папа Андрей на минутку забежал с работы и сразу показалось, что от этого большого и доброго мужчины смеха и шума в доме стало вдвое больше. Счастливая семья готовится к семейному празднику…