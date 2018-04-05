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Жители Самарской области начали получать ежегодные денежные выплаты к Пасхе
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Жители Самарской области начали получать ежегодные денежные выплаты к Пасхе 

ТРК Губерния 1 час назад
На такую меру поддержки от регионального правительства могут рассчитывать одинокие мамы и многодетные родители. Как раз тот случай, когда деньги лишними не бывают.
В Чистый четверг в большой семье Мишиных, как и полагается, проходит генеральная уборка. Девочки приводят в порядок кухню, причем своя зона ответственности есть у каждой. Даже у младших — Софьи и Арины.
Пока женская половина занята хозяйством, папа на работе, старший сын Юрий штудирует учебники. Впереди экзамены, молодой человек готовится поступать в Академию МЧС. У Мишиных четверо детей. В преддверии светлого праздника Пасхи семья вот уже несколько лет получает от правительства Самарской области денежную выплату. Не стал исключением и этот год — 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка. Родители знают, как никто: в многодетной семье всегда есть, на что потратить деньги. Но подарок оценивают, прежде всего, как знак внимания и поддержки. «Приятно именно как внимание, а не столько, сколько мы этого ждем и безмерно считаем, что нам обязаны. Нуждаемся мы в этом? Скажем так, книги сейчас стоят достаточно дорого. И лишний раз, так как, допустим, у нас у ребенка проблемы со зрением, позволить какую-то книжку за 800 рублей… А если их четверо, то получается достаточно дорого, когда дарят такие вот подарки, нам, конечно, приятно», — поделилась Ирина Хохлова.
Ежегодную пасхальную выплату в Самарской области получают семьи, в которых четверо и более несовершеннолетних детей. А также одинокие мамы, воспитывающие двух и более малышей. В 2017 году в регионе произведено свыше 25 тысяч таких выплат на сумму без малого 38 млн рублей. По прогнозам, в этом году еще больше детей получат пасхальные выплаты — 25 887 человек. На эти цели потратят свыше 38 млн рублей. Процедура стала максимально комфортной благодаря решениям главы региона: если ребенок родился прямо перед Пасхой, мама и папа могут подать документы позже, вплоть до 31 мая. А еще семьям, которым ранее уже начислялась такая выплата, не нужно оформлять никаких дополнительных бумаг — деньги им приходят автоматически.
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