Жена Алека Болдуина страдает от 4-ой беременности

Хилария Болдуин всегда выглядит энергичной и полной сил, когда делится со своими подписчицами в Инстаграм полезными упражнениями для сохранения стройной фигуры. Женщина делает растяжку, зарядку для ног и других частей тела, не обращая внимания на трех малышей, которые бегают вокруг. Молодой супруге Алека Болдуина обычно не мешает даже ее интересное положение.

Но время идет, и будущий малыш становится все тяжелее, о чем в последнее время жалуется женщина. На днях Хилария написала в Инстаграм: «Боль в спине меня убивает. Ребенок такой огромный! Несколько дней мне было невыносимо больно ходить, сидеть, спать… Настоящая пытка! Сейчас все уже хорошо». Хилария поблагодарила поклонников за полезные советы и незаменимые упражнения для будущих мам, которые помогли ей в этот сложный период.

Несмотря на плохое самочувствие, супруга звезды Голливуда дала информативное интервью авторитетному издательству, где рассказала, как решилась завести столько детей. Девушка назвала троих малышей — 4-летнюю Кармен, 2-летнего Рафаэля и годовалого Леонардо маленькими мартышками, которые постоянно забираются на свою маму, не понимая, что та беременна.

Хилария призналась, что с рождением каждого ребенка жизнь становится сложнее, но интереснее. Она сообщила, что является альфа-родителем, поскольку в любой сложной ситуации Алек отправляет детей к маме.