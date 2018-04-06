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Игрушечный осьминог, как шанс для жизни: специальные игрушки для недоношенных детей появились в Курске
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Игрушечный осьминог, как шанс для жизни: специальные игрушки для недоношенных детей появились в Курске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Курске группа матерей начала вязание игрушечных осьминогов с шерстяными щупальцами. Такие меры женщины принимают специально для детей, которые родились недоношенными.
Уточняется, что благодаря игрушечным осьминогам малыши продолжают чувствовать себя в безопасности, как в утробе матери. По словам врачей, это происходит потому, что игрушечные щупальца имитируют пуповину.
Также вязаные игрушки позволяют детям успокоиться и не трогать жизненно-важные датчики.
Главный врач Курского областного перинатального центра Валентина Кристинина отметила, что такая технология теперь является важным этапом реабилитации малышей.
Ребенок держится за щупальца осьминогов и воспринимает его как пуповину матери, с которой он недавно играл в матке. Ребенок чувствует себя более защищенным
— Валентина Кристинина.
Вместе с тем, научные исследования подтвердили тот факт, что недоношенные дети становятся спокойнее, если им показать такого игрушечного осьминога. Считается, что вязание этих игрушек началось в Дании еще в 2013 году. Там же была создана специальная группа под названием Spruttegruppen.
Самая сильная девочка страны живет в Химках ‐ семь рекордов за полгода. Шестилетняя Варвара Черняк больше всех в России подтягивается, отжимается и приседает. Ее достижения официально зарегистрировала Книга рекордов России. На семи рекордах ни Варя, ни ее родители останавливаться не собираются.
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