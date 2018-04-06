Игрушечный осьминог, как шанс для жизни: специальные игрушки для недоношенных детей появились в Курске

В Курске группа матерей начала вязание игрушечных осьминогов с шерстяными щупальцами. Такие меры женщины принимают специально для детей, которые родились недоношенными.

Уточняется, что благодаря игрушечным осьминогам малыши продолжают чувствовать себя в безопасности, как в утробе матери. По словам врачей, это происходит потому, что игрушечные щупальца имитируют пуповину.

Также вязаные игрушки позволяют детям успокоиться и не трогать жизненно-важные датчики.

Главный врач Курского областного перинатального центра Валентина Кристинина отметила, что такая технология теперь является важным этапом реабилитации малышей.

Ребенок держится за щупальца осьминогов и воспринимает его как пуповину матери, с которой он недавно играл в матке. Ребенок чувствует себя более защищенным

— Валентина Кристинина.

Вместе с тем, научные исследования подтвердили тот факт, что недоношенные дети становятся спокойнее, если им показать такого игрушечного осьминога. Считается, что вязание этих игрушек началось в Дании еще в 2013 году. Там же была создана специальная группа под названием Spruttegruppen.

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