Соль и сахар малышу: мнения мам

К сладкому и солёному нужно приучать сразу!

Марина, 26 лет, мама Андрея (1 г. 1 мес.)

Каждая мама лучше всех чувствует, как, чем и когда кормить своего ребёнка. Я солила и подслащивала еду сразу, как прикорм начала вводить. Уверена, соль необходима для водно-солевого баланса организма. Ну и без сахара никак.

Сами подумайте: ребёнок с первых дней жизни получает сладкое мамино молоко. Разве согласится он после этого есть пресную кашу?

С 10 месяцев Андрюша спокойно ест с общего стола, даже слегка перченые блюда. В нашем меню борщ, харчо, рассольник, жареное и тушёное мясо с картошкой, гуляш, плов, пельмени, пирожки, печенье, сыр и другая обычная еда. Считаю, что после ограничений ребёнок, наоборот, в более взрослом возрасте набросится на «вредную» еду, когда попробует. Конечно, никто не призывает поить годовалого ребёнка газировкой. Но и заморачиваться с пресным филе индейки на пару — это бред.

Оксана, мама Тани (2 г.)

Изначально я начиталась умных статей и книжек и решила: кормить буду без сахара и соли. На практике оказалось, что ребёнок выплёвывал все овощные пюре, сколько фирм мы ни перепробовали. В 7 месяцев, отчаявшись, попробовала подсолить морской солью — и дело пошло. Тогда я перестала думать о вреде сахара и соли, все равно в детском печенье, творожках, баночных мясных пюрешках они есть. С года мы перевели дочку на общий стол — тут пришлось отказаться от острых специй и немного уменьшить соль и сахар.

Сейчас Тане 2 года, и она полностью здоровый ребёнок. Никаких кариесов, проблем с почками и прочих страшилок. Сладкое, кстати, сама не просит, зато полгода назад дико полюбила солёные огурцы. Ну, если хочет ребёнок, значит, ему нужно.

Знаю, что некоторые заменяют сахар фруктозой, но я против этого модного веяния. Читала, что концентрированная фруктоза гораздо калорийнее обычного сахара, провоцирует ожирение. Уж лучше по старинке: нас вырастили живыми-здоровыми на солёных супах и сладких кашах — и со своим ребёнком буду придерживаться те же правил.

Соль и сахар в детском питании вредны!

Наталья, мама Вячеслава (4 г.) и Матвея (1 г. 3 мес.)

Я не понимаю и осуждаю тех мам, которые в три месяца кормят детей борщами, в полгода они уже колбасу пробуют и селёдку. А в год бедные детки едят химозный шоколад — и все умиляются, как ребёнок с аппетитом уплетает эту дрянь. Конечно, это крайняя степень идиотизма, но и вообще в сахаре и соли до 3 лет я не вижу никакого смысла.

«Так вкуснее» — не аргумент, не надо детские вкусовые рецепторы и возможности почек сравнивать со взрослыми. У детей нет потребности в солёном и сладком, они от этого никак не страдают.

А хотите, удивлю? Мы не употребляем соль и сахар всей семьёй — да-да. Все блюда готовим только свежие, из натуральных продуктов. Из специй используем хорошие пряности, для взрослых сахар заменяем стевией, а соль — порошком ламинарии. Здоровое питание и спорт творят чудеса: на улице меня часто принимают за старшую сестру моих детей.

Ничего солёного или сладкого оба сына ни разу не пробовали и не просят, — и это одна из причин, почему я не отдам их в детский сад с «государственным» питанием.

Елена, мама Евы (2,5 года)

Пару раз дочка, конечно, пробовала сладкую или солёную еду с общего стола, но в остальном я готовлю ей отдельно, всё пресное. Общий стол в нашем случае невозможен: муж грузин, любит всё острое, с аджикой, с красным перцем. Подсаливать или сластить буду, наверное, лет с трёх. У дочки атопический дерматит, так что я особенно внимательна к тому, что она ест.

Готовить ребёнку отдельно совсем не сложно. Котлеты или тефтели из индейки, кролика леплю помногу и замораживаю впрок, а потом готовлю в мультиварке на пару вместе с овощами.

Сварить рис, гречку или бульон с лапшой тоже не требует много времени. Кроме периодов прорезывания зубов, у дочки хороший аппетит, и я не вижу причин «улучшать» вкус еды.