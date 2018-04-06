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Трансгендер впервые родил ребенка в Евросоюзе
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Трансгендер впервые родил ребенка в Евросоюзе 

Ридус 32 минуты назад
В Европе впервые официально зарегистрирован факт рождения ребенка женщиной-трансгендером, которая получила от государства документы о том, что является мужчиной. Это произошло в Финляндии.
«Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности как мужчина. Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попробовать завести ребенка вместе со своим партнером. По словам отца, беременность прошла без проблем», — сообщает финское издание Yle.
Ребенок родился на две недели позже срока, весом почти 4 килограмма и ростом 53 сантиметра
Первым в мире трансгендером, который официальной сменил пол с женского на мужской и после этого родил ребенка, считается гражданка США Кэйси Салливан из штата Висконсин. Внешне на момент родов в декабре 2017 года Салливан женщину уже ничем не напоминала, носила бороду, удалила грудь и получила документы с указанием мужского пола. Тем не менее, роды прошли успешно, для этого ей просто пришлось на время перестать принимать мужские гормоны.
«Я не люблю, когда меня спрашивают, какого мой ребенок пола. Он сам это решит. А вопрос, какие у него гениталии, кажется мне ужасным», — заявила тогда журналистам Кэйси.
Полгода спустя аналогичный случай произошел в Великобритании, с той лишь разницей, что у трансгендера Хайдена Кросса не было постоянного партнера и донора спермы она нашла через социальную сеть Фейсбук.
До всего этого, в феврале 2017 года, американская компания Tonner Doll представила куклу-трансгендера для детей, начисто лишенную характерных половых признаков, кроме опции длинных волос и одежды.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в правительстве Великобритании призвали ООН заменить в документах организации термин «беременная женщина» на «беременный человек». Лондон считает, что это поможет избежать дискриминации трансгендеров.
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