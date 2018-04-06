Ещё
Как накормить малыша, если он этого не хочет? Показываем!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как накормить малыша, если он этого не хочет? Показываем! 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Многие родители знают, что накормить малыша бывает очень непросто. Ребенок отказывается кушать, капризничает, выплевывает еду, и порой мамы и папы совсем отчаиваются и не знают, что делать.
И тогда родители идут на разные ухищрения и начинают придумывать такие необычные способы, что ими хочется обязательно поделиться. В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите результат труда заботливых родителей, а именно уловки, на которые они пошли, чтобы накормить своих крох.
На что только не приходится идти родителям, чтобы добиться долгожданного результата. Самый действенный и распространенный вариант — это показать крохе что-то вкусное, а когда он откроет рот, быстро положить туда ложку с кашей. Малыши не успевают понять, что происходит, и таким образом родителям удается накормить своих детей.
Есть и более оригинальные варианты.
Вы, например, когда-нибудь пробовали отвлечь малыша песней собственного сочинения про еду, которую даете малышу?
А вы попробуйте! Одному папе из видео удалось накормить ребенка вот таким непростым способом.
Смотрите видео, подмечайте для себя лайфхаки и делитесь своими советами, как отвлечь и накормить кроху, в комментариях!
Фото: Shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Сила есть – ума не надо: почему детей с ДЦП до сих пор реабилитируют насильственно Ксения Бородина показала занятия младшей дочки танцами Жительница Пензы подарила своего новорожденного знакомой женщине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад72
Как Памела Андерсон пережила насилие8
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье62
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток18
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение