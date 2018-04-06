Как накормить малыша, если он этого не хочет? Показываем!

Многие родители знают, что накормить малыша бывает очень непросто. Ребенок отказывается кушать, капризничает, выплевывает еду, и порой мамы и папы совсем отчаиваются и не знают, что делать.

И тогда родители идут на разные ухищрения и начинают придумывать такие необычные способы, что ими хочется обязательно поделиться. В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите результат труда заботливых родителей, а именно уловки, на которые они пошли, чтобы накормить своих крох.

На что только не приходится идти родителям, чтобы добиться долгожданного результата. Самый действенный и распространенный вариант — это показать крохе что-то вкусное, а когда он откроет рот, быстро положить туда ложку с кашей. Малыши не успевают понять, что происходит, и таким образом родителям удается накормить своих детей.

Есть и более оригинальные варианты.

Вы, например, когда-нибудь пробовали отвлечь малыша песней собственного сочинения про еду, которую даете малышу?

А вы попробуйте! Одному папе из видео удалось накормить ребенка вот таким непростым способом.

Смотрите видео, подмечайте для себя лайфхаки и делитесь своими советами, как отвлечь и накормить кроху, в комментариях!

Фото: Shutterstock.com