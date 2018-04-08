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Самое милое видео про дружбу малышей и питбулей
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Самое милое видео про дружбу малышей и питбулей 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Обаяние малышей настолько велико, что даже домашние питомцы не могут перед ними устоять и хотят стать лучшими друзьями этим крохам. Кошки, птички и даже свинки души не чают в этих обаятельных малышах.
Что уж говорить о собаках, которые готовы часами сидеть около кроваток малышей, чтобы сторожить их сон. Однако считается, что не все собаки подходят для семейной жизни и тем более для общения с детьми. Особенно это касается больших собак, таких, как питбультерьеры.
Если верить стереотипам, то эти грозные на вид собаки могут только напугать малышей, а о дружеском отношении и речи быть не может. Хорошо, что это только стереотипы, ведь на самом деле питбули — отличные друзья для малышей и первоклассные бебиситтеры.
Устрашающий и грозный вид еще ничего не говорит о характере и намерениях пса.
Если он воспитывался добрыми хозяевами, то, скорее всего, он будет ласковым и дружелюбным. Таким, как герои нашей сегодняшней видеоподборки.
Мы собрали для вас самые трогательные ролики, которые наглядно демонстрируют, что питбули и малыши — лучшие друзья. Собаки готовы играть с крохами, вылизывать их и бесконечно с ними обниматься.
Смотрите, какой крепкой и нежной может быть дружба между малышами и такими большими собаками, как питбули!
Фото: Shutterstock.com
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