Самое милое видео про дружбу малышей и питбулей

Обаяние малышей настолько велико, что даже домашние питомцы не могут перед ними устоять и хотят стать лучшими друзьями этим крохам. Кошки, птички и даже свинки души не чают в этих обаятельных малышах.

Что уж говорить о собаках, которые готовы часами сидеть около кроваток малышей, чтобы сторожить их сон. Однако считается, что не все собаки подходят для семейной жизни и тем более для общения с детьми. Особенно это касается больших собак, таких, как питбультерьеры.

Если верить стереотипам, то эти грозные на вид собаки могут только напугать малышей, а о дружеском отношении и речи быть не может. Хорошо, что это только стереотипы, ведь на самом деле питбули — отличные друзья для малышей и первоклассные бебиситтеры.

Устрашающий и грозный вид еще ничего не говорит о характере и намерениях пса.

Если он воспитывался добрыми хозяевами, то, скорее всего, он будет ласковым и дружелюбным. Таким, как герои нашей сегодняшней видеоподборки.

Мы собрали для вас самые трогательные ролики, которые наглядно демонстрируют, что питбули и малыши — лучшие друзья. Собаки готовы играть с крохами, вылизывать их и бесконечно с ними обниматься.

Смотрите, какой крепкой и нежной может быть дружба между малышами и такими большими собаками, как питбули!

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