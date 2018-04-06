5 вопросов о воспитании ребенка после развода

По словам психологов, у детей своих проблем нет — это всё проблемы семьи.

Развод и расставание — стресс скорее для родителя, не важно, мамы или папы. Несмотря на большое количество собственных проблем, все их помыслы направлены на драгоценное чадо, которое во что бы то ни стало, надо воспитать полноценным, без травм и каких-либо последствий.

«Позиция в корне не верная», — считает семейный психотерапевт, заведующая психотерапевтическим отделением Детской городской больницы №1 Марина Патова.

Как выстраивать отношения отца и ребёнка после развода? Должен ли папа заниматься с ребёнком, проводить время с пользой или в игровой форме?

Если отец приходит или забирает ребёнка, как они проводят время, меньше всего должно маму волновать. Не стоит вмешиваться в их отношения. Её дело быть хорошей матерью, вне зависимости от того, есть муж или его нет, рядом новый муж или бабушки-дедушки, не важно, кто.

Когда люди расходятся, их основная задача — донести до ребёнка, что причина не в нём, потому что дети чувствуют себя виноватыми. Скажите: «это никак не связано с тобой, это мама с папой решили жить по отдельности, у них у каждого своя жизнь, но оба любят тебя и будут о тебе заботиться». Это идеальный вариант.

К сожалению, в 60% случаев так не происходит. Отцы уходят и забывают про детей. В некотором проценте случаев уходят матери. Это реальность.

Если же отец хочет принимать участие в жизни своего ребёнка, умные родители договариваются между собой о правилах, как будут проходить встречи: каждую неделю или два раза в месяц и отпуск папа проводит с малышом, или папа отвозит его три раза в неделю на тренировки и забирает на субботу. Это к примеру.

Главная идея, чтобы по этому поводу не было разногласий и свары, и чтобы ребёнка не использовали в качестве предмета шантажа. Что опять-таки случается очень часто. Не должно быть такого, что на каждую обиду мама ребёнка не отдаёт.

Выстраивается идеальная линия поведения: люди расходятся — объясняют ребёнку, что это не его вина, его все любят — на встрече семьи вместе с бабушками и дедушками с обеих сторон очень чётко договариваются, сколько времени ребёнок проводит в каждой семье — и для того, чтобы сохранять хорошие отношения все эти правила должны быть соблюдены!

Неоднократно говорилось, что ребёнку жизненно необходимы правила! Если малыш будет точно знать, когда приходит папа и когда его ждать, а отец со своей стороны всегда держит обещания, о психологическом самочувствии ребёнка можно не волноваться.

Есть ли для маленького ребёнка «норма» общения с отцом и если визиты редкие, стоит ли поддерживать связь с таким папой?

В этих вопросах видна какая-то фантастическая переоценка психологии. Все гораздо проще, для того, чтобы любое животное, а также человек чувствовали себя комфортно, нужно чтобы у него было комфортное жилище, еда, сон, игра, была возможность реализовать свои интересы. Всё. Тогда и психологическое состояние у него будет хорошее.

А частота посещений?.. никаких правил на этот счёт нет. Мы никогда не узнаем, как отзовётся в воспоминаниях и скажется на психике ребёнка, то, что мы делаем. Гадать бессмысленно.

Нужно, чтобы взрослые устроили свою жизнь комфортно! Когда родитель чувствует себя в жизни уверенным, самостоятельным, независимым, когда он решил все свои психологические проблемы, тогда ребёнку возле такого взрослого хорошо и спокойно, он чувствует себя защищённым и не важно, кто его воспитывает, хоть одна бабушка.

Знала я такую семью, прекрасная семья. Главное, не, кто составляет семью, а то, какие роли и как они выполняют.

Правда ли, что люди, выросшие в неполноценной семье, переносят эту модель и на свои будущие отношения?

Обратите внимание на слово неполноценная. В психологии нет понятия полная или неполная семья, количественный состав не важен. А вот неполноценная или «преимущественно негармоничная семья» — семья, которая в большинстве случаев эффективно решать свои проблемы не умеет.

И наоборот, «преимущественно гармоничная семья» — это такая, которая умеет вовремя и эффективно решать все возникающие проблемы.

Если человек растёт в негармоничной семье, он и сам чувствует себя не комфортно и потом свою семью строит по этому же слепку, образцу. Это есть.

Но природа милостива и благодатна. Есть такие понятия как адаптивность, развитие, выживание вида. Поэтому ничего нет в природе окончательного и неизменного. Чаще всего бывает, что дети переносят образец поведения родителей в семье, но всегда остаётся возможность, чего-то другого. Если бы было иначе, мы бы не выжили.

Заложенная природой вариативность поведения, изменений, даёт возможность человеку выживать, приспосабливаться, меняться.

К слову, распространённый миф — в жизни ребёнка должен быть стереотип мужского поведения и стереотип женского! Есть такие мужчины, которых детям лучше вообще не показывать. И мы не живём на необитаемом острове, вокруг всегда есть мужчины, которые демонстрируют стереотипы мужского поведения. Это может быть дедушка, дядя, брат, тренер и т.д. С кого брать пример нет проблемы.

Я не хочу сказать, что развод не является катастрофой. Когда семья создаётся никто и не думает расставаться. Но и раздувать эту проблему, не видя ничего вокруг, не верно. И начинать надо решение всех проблем после развода с решения своих личных.

Стоит ли возвращаться к мужу только ради ребёнка?

Я знала такие семьи, где после расставания пара снова сходилась и жила долго и счастливо. Но это, конечно, исключения. Возвращаться к мужу только ради ребёнка не стоит однозначно, потому что это самообман. Люди никогда ничего не делают ради других, всё только ради себя, но это не значит, что мы поступаем плохо.

Посмотрите честно, с открытыми глазами на свои проблемы, наведите порядок у себя в душе и вашему ребёнку станет хорошо. А делать вид полной семьи ради ребёнка — глупость.

Малыш воспринимает ту семью, что у него есть как данность, норму и другой быть не может. Он себя не с кем не сравнивает, у него нет этого опыта. Это только взрослые могут знать, что люди живут по-разному.

Поймите, все вопросы и страхи — это проекции ваших беспокойств, у ребёнка ничего этого нет.

Как приводить нового мужчину в дом, как представлять? И стоит ли это делать?

Здесь никаких рецептов нет, всё решает мать. Она управляющее звено и решает, то можно, а что нельзя, когда и сколько. Но обычно, нового человека представляют семье, когда отношения уже серьёзные.

Травму детской психике наносят не разводы, а взрослые, которые не могут между собой договориться. Травму наносят длительно сохраняющиеся напряжённые отношения в семье. Если муж с женой не разводятся, а время живут и отравляют друг другу жизнь, ребёнок, конечно, страдает.

Вы посмотрите, сейчас столько неполных семей, а многие мамочки целенаправленно рожают ребёнка для себя, что это уже не нонсенс, никто не показывает пальцем, всё нивелировалось.

Принимая решение о разводе, стоит помнить, что в возрасте от 10-12 лет для детей расставание родителей более травматичено, чем для маленьких детей и для подростков. Первые принимают ситуацию как данность, у подростков уже своя жизнь, им это не так важно. Эти пару лет дети более чувствительны.