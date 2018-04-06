Как разговаривать с ребенком про смерть

Как говорить с детьми о старости и смерти? «Летидор» прослушал открытую онлайн-лекцию знаменитого психолога Катерины Мурашовой , организованную школой осознанного родительства «Большая медведица», и готов поделиться с вами самыми важными мыслями.

Откуда возникает тема смерти в сознании ребенка

Ребенок рождается несознательным животным, так же как и все остальные животные. Он еще не знает о существовании смерти. Малыш может использовать слова «умер», «смерть», но сама идея всеобщей смертности ему незнакома.

Приблизительно с четырех лет ребенок впервые осознает, что есть «черная бездна».

Иногда к этому открытию его подталкивают события из собственной жизни, например умер кто-то из близких или он увидел, как машина сбила собаку. Важно понимать, что абсолютно все дети проходят через этот этап.

В разгар первого экзистенциального кризиса ребенок задает вопросы: «Мам, а ты умрешь? Все люди умрут? И я умру?»

Как НЕЛЬЗЯ отвечать

Ребенок столкнулся с «черной бездной», и его интересует, знает ли об этом его мама. Этот вопрос может быть очень неожиданным для родителя.

Самый плохой ответ, который только может дать мама: «Ты что, с ума сошел? Что ты говоришь такое? С чего ты взял?»

Получив такой ответ на свой вопрос, ребенок думает: «Да, она знает и сама боится!»

А если мама боится, то и ребенок будет бояться.

Как НАДО отвечать

На правильное разрешение этого кризиса уйдет меньше 20 минут. Главное — к тому моменту, когда вашему ребенку исполнится четыре года, обзавестись собственным мировоззрением.

Когда вопрос о смерти впервые прозвучит от ребенка, вы должны в нескольких фразах рассказать ему, как устроен мир.

Если вы православный христианин, то вы говорите, например: «Да, и ты умрешь, и я умру, но смертны только наши тела, а души бессмертны, они отправляются в другой мир». Ребенок спрашивает: «И наша бабушка там?» Вы говорите, что да и она сейчас в другом мире.

Если вы буддист, то вы отвечаете так: «Да, конечно, мы все умрем, но это всего лишь одно из наших воплощений. В зависимости от того, как люди прожили эту жизнь, они попадают в следующую, в которой продолжают существовать».

«А кем будет в следующей жизни наша собака?» — спрашивает ребенок. Вы должны ответить, что в зависимости от качеств животного оно получит ту жизнь, которую заслужило в этом воплощении.

Если вы атеист, то вы говорите: «Да, мы все смертны, но, во-первых, мы умрем нескоро, потому что все мы молоды, а во-вторых, людей помнят по их делам и потомкам. Например, на улице стоят дома. Возможно, люди, которые их построили, уже умерли, но сейчас в их домах живут другие люди. В фильмах, которые мы смотрим, некоторые актеры уже умерли, но их искусство осталось с нами. Твой прадедушка тоже умер, но дедушка, его сын, остался. Есть ты, и у тебя тоже будут дети».

Вариантов много, и можно выбрать любой в зависимости именно от вашего мировоззрения. Чужое понимание ребенку не нужно.

Такого короткого объяснения ребенку будет достаточно. Возможно, он задаст несколько уточняющих вопросов, и все.

Ребенок понимает, что если родители принимают смерть и не боятся ее, то он может жить спокойно.

Как говорить о насильственной смерти

Если ребенок узнал об этом и переживает, надо сказать, что такое бывает и вы тоже переживаете. Но при этом мир, в котором иногда случаются ужасные вещи, прекрасен, и вы в нем живете и ни от чего не отказываетесь.

Ребенок понимает, что если вы нормально существуете в этом мире и ни в чем себя не ограничиваете, то и он может быть спокоен.

Если ребенок задает вопрос о том, умирают ли молодые люди и дети

Скорее всего, если у ребенка созрел такой вопрос, то он уже откуда-то знает об этом.

Врать нельзя, но надо сказать, что вы постараетесь сделать все, что будет необходимо, чтобы все в семье жили долго и счастливо.

Для маленького ребенка (5-6 лет) такого ответа будет достаточно. Это тот же самый вопрос о том, все ли контролируют родители.

Если ребенок не спрашивает о смерти

В случае если ребенок до десяти лет не задает этот вопрос, вы этот момент просто упустили, и нужно выбрать удачное время, чтобы поговорить с ним. Но уже не о смерти, а о вашем мировоззрении, о том, как устроен мир.

Важно понимать, что бывают такие дети, которые вообще не спрашивают о смерти и переживают это самостоятельно.

Если ребенок боится старости

Если у ребенка возникает вопрос, что будет с ним или его родителями в старости, то, скорее всего, в этой семье старости боится не ребенок, а его родители или другие близкие родственники. В отличие от смерти, вопрос про которую возникает у каждого ребенка, старости боятся далеко не все дети.

Боязнь старости — это не то, к чему ребенок приходит самостоятельно. Либо ребенку «показали», что нужно бояться старости, либо этот вопрос содержит скрытый смысл: «Что будет, когда вы станете старыми, а потом умрете?» — и тогда это все тот же страх смерти.

Если у ребенка в играх часто умирают персонажи

Вы можете предложить ему оживить персонажей, но только если сами верите в то, что смерть — это не конец.

Вообще, то, что дети часто «проигрывают» смерть в своих развлечениях, это нормально.

Если, конечно, это не навязчивая модель поведения ребенка.

Как помочь ребенку пройти предподростковый период страха смерти

Если это ранний предподростковый возраст (8-9 лет), то речь идет о еще непройденном первом этапе страха смерти. Такого ребенка нужно только успокоить. Конечно, во всех случаях бывают исключения, но, как правило, ребенка просто вовремя не успокоили и ничего толком не объяснили.

Подростка скорее интересует эстетика, сопровождающая смерть, и ее произвольность. Тинейджера завораживает то, что можно взять и умереть, если ты захочешь, а маленький ребенок об этом даже не думает.

В случае с подростком вы ничего не сделаете. Единственное, что вы можете, — это рассказать, как вы сами проходили через такой период, когда были в его возрасте.

Как говорить с подростками о смерти, чтобы удержать их от суицида

В этот период жизни ребенка вы уже не играете никакой роли и не можете ему ничего объяснить. Только если подросток сам подойдет к вам и попросит рассказать о своем опыте переживания или попросит помощи. Тогда вы можете с ним поговорить или даже что-то сделать.

Навязывать ребенку разговоры о «синем ките» и суициде не надо, так вы только дадите ему лишнюю информацию для размышлений о самоубийстве.

Если вам кажется, что ребенок уже на грани, займите его и привнесите в его жизнь все, что можете: сходите в поход, дайте ему задание ухаживать за пожилой бабушкой.

Что делать, если ребенок спрашивает у пожилых и больных людей, когда они умрут

Запрещать говорить о смерти в целом не нужно, но необходимо объяснить ребенку, что нельзя спрашивать пожилых родственников, когда они умрут.

Табуирование темы смерти неконструктивно, нужно просто сказать, что с другими людьми не надо говорить о том, что их может расстроить. И это необязательно только вопрос «А скоро ли ты умрешь?», это могут быть и другие вещи.

Вести разговор с ребенком нужно только о том, что нравится или не нравится другим людям и о чем с ними можно говорить.

Если у пожилого родственника есть какое-то прогрессирующее заболевание, ребенок должен обязательно знать об этом.

Ему нужно объяснить, какое это заболевание, как оно развивается, что происходит в это время с человеком.

Если ребенок спросит, умрет ли дедушка/бабушка, то нужно сказать честно, что да, но вы не знаете, когда это произойдет, потому что… вы, правда, не знаете, когда это случится.

Что делать, если ребенок, узнав о смерти близкого, думает только о том, кто теперь будет с ним играть

Переживать не стоит. Ребенок пытается осмыслить смерть таким образом. Но родители должны дать ему понять, что им неприятно слышать такие вещи, объяснить и показать почему.

Как сообщить ребенку, что в семье кто-то умер

Если в семье умер родственник, нужно сказать прямо, что человек скончался.

Не стесняйтесь своих чувств, переживайте горе так, как вам это нужно.

У нас нет определенной культуры скорби, предлагайте ребенку тот способ, который подходит вам, и горюйте вместе с ним, у него тоже должна быть возможность это пережить.

Если ребенок слишком долго переживает смерть родственника и не хочет об этом говорить

Если маленький ребенок спустя, например, год все еще болезненно реагирует на смерть близкого человека, то это ненормально. Значит, есть какая-то скрытая проблема.

В ситуации, если ребенку неприятно говорить об умершем родственнике, нужно прекратить эти разговоры с ним, но через какое-то время попытаться вернуться к этим разговорам и узнать, в чем проблема.

Можно ли брать ребенка на кладбище или отпевание

Это должно быть индивидуальным решением семьи. Если семье это кажется естественным и необходимым для того, чтобы ребенок попрощался, то можно взять ребенка.

В подростковом и предподростковом возрасте нужно спросить напрямую, хочет ли ребенок пойти.

Главное — другие родственники и близкие люди должны принимать решение семьи, какое бы оно ни было.

Если ребенок на похоронах улыбается

Это просто парадоксальная реакция, ведь ребенок не понимает, что происходит.

Если вы беспокоитесь о чувствах других людей на кладбище, которых расстроит детская реакция, тогда не берите ребенка на похороны.