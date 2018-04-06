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Выпускникам детдомов помогает фонд «Дети России — будущее мира»
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Выпускникам детдомов помогает фонд «Дети России — будущее мира» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В офисе благотворительного фонда «Дети России — будущее мира» довольно тесно. Впрочем, большого пространства его сотрудникам и не нужно. В основном они работают на выездах. Например, Надежда Елисеева — куратор. Под ее крылом — около 15 выпускников детского дома. Обращаются с разными вопросами — как получить положенные выплаты да и просто по бытовым вопросам посоветоваться. А порой общение выходит за рамки рабочего.
— Порой они делятся своим сокровенным. Есть такие моменты, которые не с кем обсудить. Даже поговорить о том, как воспитывать ребенка, как сохранить семью. Просят, наверно, как у мамы, какого-то одобрения, советов, — рассказала сотрудник благотворительного фонда «Дети России — будущее мира» Надежда Елисеева.
Вместе с Екатериной Киселевой, например, выбирают кухонный гарнитур. Молодая мама недавно получила квартиру. Без совета взрослого, признается, трудно. Родители умерли, когда девочке было 12. С приемной семьей общается редко.
— Если честно, я вообще ни о ком не знаю ничего. У меня есть только брат, мы с ним общаемся. А так у нас больше никого нет, — говорит бывшая воспитанница детского дома Екатерина Киселева.
Дети, которые выросли в детском доме, в будущем часто тоже не могут создать семью. Потому, считают специалисты, важно восстанавливать их родственные связи — это еще одно из направлений проекта. В стране данной проблеме уделяют мало внимания, и в целом система работает неправильно.
— Ребенок выходит из детского дома, ищет своих родителей, какими бы они ни были. Мы даем ему жилье. Он их ищет и приводит к себе в новое жилье, которое ему выделило государство, потому что он их любит, в них нуждается. Так почему изначально не помогли просто кровной семье? Может быть, жилье семья бы сохранила, может, эта мама перестала бы пить. Таких случаев сотни, если не сотни тысяч на всю Россию, — говорит президент благотворительного фонда «Дети России — будущее мира» Анастасия Супрун.
Направлений проекта «Семейный причал» много. В штате благотворительного фонда — психологи, юристы, кураторы. Деньги гранта пойдут на зарплаты сотрудникам и проведение семинаров для приемных семей.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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