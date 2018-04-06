В Омской области в марте на свет появилось 15 двоен

Об этом пишет «Новый Омск» со ссылкой на данные управления ЗАГС Главного государственно-правового управления региона.

В марте 2018 года в омском регионе родились 1832 малыша. Из них 953 мальчика и 879 девочке. А всего за первый квартал в Омской области зарегистрировано 5359 детей. 3400 малышей родились в Омске, а 1919 — в районах области.

При этом в марте на свет появились 15 двоен. А всего с начала января текущего года в регионе зарегистрировано 60 двоен.

Добавим, что по сравнению с мартом 2017 года в Омской области снизилась рождаемость на 13,3%.