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В Омской области в марте на свет появилось 15 двоен
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В Омской области в марте на свет появилось 15 двоен 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом пишет «Новый Омск» со ссылкой на данные управления ЗАГС Главного государственно-правового управления региона.
В марте 2018 года в омском регионе родились 1832 малыша. Из них 953 мальчика и 879 девочке. А всего за первый квартал в Омской области зарегистрировано 5359 детей. 3400 малышей родились в Омске, а 1919 — в районах области.
При этом в марте на свет появились 15 двоен. А всего с начала января текущего года в регионе зарегистрировано 60 двоен.
Добавим, что по сравнению с мартом 2017 года в Омской области снизилась рождаемость на 13,3%.
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