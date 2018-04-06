Елена Бушина рассказала о трудностях перфекционизма

Бывшая участница шоу «Дом-2» Елена Бушина запомнилась телезрителям яркой брюнеткой. Сейчас 31-летняя знаменитость сменила имидж, осветлив волосы и изменив прическу. Но внимание многих пользователей соцсетей по-прежнему приковано к Бушиной, которая успешно замужем и воспитывает двоих детей. Она решила порадовать поклонников, рассказав интересные факты о себе.

Елена Бушина для многих — пример для подражания. Подписчики часто хвалят и ругают ее за советы по воспитанию детей, им нравится ее умение ухаживать за собой. Звезда часто делится своими мыслями и на днях рассказала о переживаниях, с которыми пришлось столкнуться: «В последнее время я очень много затратила своей энергии и сил. Начиная любой путь, нужно пройти его самой и только потом руководить процессом. Я перфекционист, не умею делать ничего на чуть-чуть, люблю много круто и на оценку 5. Если что то не получается, жутко переживаю. Неверное, по этой причине в 31 год заработала нервный тик на правый глаз, я переживаю абсолютно за всех и за все».

По словам Бушиной, она никогда и ни от кого не зависела, кроме своих детей. Елена отметила, что очень любит близких — семью, детей и подруг и всегда готова защищать любимых людей. Знаменитость подчеркнула, что всю жизнь сама с собой разговаривает и чувствует внутри себя «раздвоение», ищет ответ на вопрос, кто она в этом мире: «Мне так часто хочется спрятаться за большим одеялом и не вылезать из него, пока не найдут и не пожалеют. Очень люблю, когда меня жалеют».

Несмотря на желание быть слабой, звезда «Дома-2» уверена в том, что если ей что-то сильно захочется, то она сможет «перевернуть весь мир» и на это хватит ее сил. Самоуверенность Бушиной обсуждают ее подписчики: «Я себя узнала, абсолютно такая же». «Если у вас правда глаз дергается, то следует к врачу идти, это шейные позвонки поправлять надо!» «Это уже характер такой. Возможно, это такая наследственность, потому возникают проблемы с нервной системой… Я вот работаю над собой, чтобы не переживать по пустякам».

«Я такая же, хотя скоро 35 лет, а все еще в поисках себя нахожусь». «Приятно читать искренние посты такие». «Как же мне это знакомо! Я такая же! Это жуткая проблема для меня! Я не знаю, как бороться с этим! Часто посещают грустные мысли о том, кто я, что из себя представляю, чего добилась».

Тревожность молодой мамы Елены Бушиной можно понять, ведь малыши часто дают поводы для беспокойства. Недавно она рассказывала, что завидует крепким нервам многодетных мам, поскольку лично ей сложно спокойно относиться к некоторым вещам, касающимся детей.