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Подростки из Казани стали героями ток-шоу «Пусть говорят»
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Подростки из Казани стали героями ток-шоу «Пусть говорят» 

Казанский Портал 1 час назад
Несовершеннолетние родители из Казани стали героями одного из главных ток-шоу страны — «Пусть говорят». Родственники 16-летнего парня не верят, что его супруга — 15-летняя девушка — забеременела от него.
Молодые родители сдали ДНК-тест на определение отцовства. В конце передачи были оглашены результаты. Вероятность того, что отцом ребенка является муж девушки, составила 99,999%. «Отцовство доказано», — с улыбкой сообщил ведущий шоу Дмитрий Борисов.
Хэппи-энда не случилось. Родственники несовершеннолетних родителей вступили в перепалку, а гости студии пожелали их семье мира.
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