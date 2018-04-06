Издательство Clever готовит к запуску новую коллекцию книг, посвященную летним каникулам

Издательство Clever готовит к выпуску серию книг «Каникулы с пользой», которая была создана после общения с родителями. Главная задача, которую поставили родители, звучит так: «Я хочу, чтобы мой ребенок в период каникул отдыхал, но при этом получал новые знания и не забывал то, что выучил за год в детском саду или школе».

Так появилась коллекция из 37 книг и игр для детей от 0 до 10 лет. Здесь и дети, и родители найдут сотни идей для совместных занятий: это блокноты с играми и заданиями, викторины, книги-игры, школа Монтессори, задания по следам Шерлока Холмса и т. д.

Самая важная часть коллекции — книги-активити с идеями для досуга: «101 идея» — дома, в дороге, на все случаи жизни, на улице, «100 вещей, которые можно сделать в Москве», «Москва в кармане», большая интерактивная книга-игра «Россия», книги для первого чтения, в том числе комиксы для малышей.

Коллекция поступит в продажу 10 апреля.

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