Роженицам перинатального центра «ДАР» подарили конверты для малышей

Новорожденным из малообеспеченных семей в барнаульском перинатальном центре «ДАР» дарят конверты на выписку.

Это благотворительный проект, автором которого стала профессиональная швея Екатерина Лысенко. Женщина уже подарила роженицам пять конвертов, утепленных синтепоном. Все изделия разные: с животными, цветами, аппликациями.

Отметим, что в «ДАРе» для недоношенных детей врачи делают обереги-осьминожки. В акции принимают участие и рукодельницы края. Так, многодетная мама из Быстроистокского района связала для малышей из перинатального центра 15 игрушек в рамках проекта.