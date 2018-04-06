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Роженицам перинатального центра «ДАР» подарили конверты для малышей
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Роженицам перинатального центра «ДАР» подарили конверты для малышей 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Новорожденным из малообеспеченных семей в барнаульском перинатальном центре «ДАР» дарят конверты на выписку.
Это благотворительный проект, автором которого стала профессиональная швея Екатерина Лысенко. Женщина уже подарила роженицам пять конвертов, утепленных синтепоном. Все изделия разные: с животными, цветами, аппликациями.
Отметим, что в «ДАРе» для недоношенных детей врачи делают обереги-осьминожки. В акции принимают участие и рукодельницы края. Так, многодетная мама из Быстроистокского района связала для малышей из перинатального центра 15 игрушек в рамках проекта.
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