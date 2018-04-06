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Обвинение в продаже собственного ребёнка предъявлено 33-летней иностранке
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Обвинение в продаже собственного ребёнка предъявлено 33-летней иностранке 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
СК возбудил уголовное дело по поводу продажи собственного ребёнка жительницей Казахстана. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В декабре, находясь в Алма-Ате, она разместила в соцсетях объявление о поиске приёмных родителей для своего ребёнка 2017 года рождения, указав при этом необходимость материальной компенсации со стороны усыновителей в размере 20 тыс. долларов США.
5 апреля женщина вместе с ребёнком прибыла в Москву для совершения сделки купли-продажи. В роли покупателей выступили оперативники. В одном из столичных банков при получении денег женщина была задержана. Её сын помещен в специализированное медучреждение.
В ходе расследования следователи направят запрос о правовой помощи в Республику Казахстан для установления и допроса биологического отца мальчика.
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