8 вещей, о которых не должна беспокоиться будущая мама

1. Изменения во внешности

Увеличение объёма бёдер и груди, проблемы с кожей и волосами, растущий животик — всё это не должно сильно беспокоить беременную. В большинстве случаев после родов или после завершения грудного вскармливания всё встаёт на свои места, ведь виноваты в этих переменах гормоны. И даже вернуть прежнюю фигуру возможно, если задаться такой целью: правильное питание и спорт творят чудеса!

2. Недомогание

Сложно найти будущую маму, у которой никогда ничего не болело, не тянуло и не кололо, ни разу не было тошноты или рвоты, не кружилась голова, не возникала мигрень или беспричинная слабость. Особо мнительные беременные, почувствовав недомогание, тут же бегут к врачу или принимают лекарства. Совершенно напрасно, ведь эти моменты не говорят ни о какой опасности. Всем известно, насколько сильно меняется организм будущей мамы под влиянием гормонов беременности: не мудрено, что иногда может что-то покалывать или побаливать.

Действительно волноваться стоит только при следующих симптомах:

сильная, частая, не прекращающаяся рвота;

острые или сильные тянущие боли внизу живота;

кровянистые выделения;

повышение давления.

В остальных случаях бывает достаточно отвлечься или отдохнуть, полежать, поспать.

3. Недостаточное питание

Некоторые беременные прислушиваются к мнению бабушек и начинают есть за двоих. Или включают в рацион нелюбимые продукты только потому, что они необходимы малышу. На самом деле, всё, что необходимо, плод берёт из организма мамы, ей же остаётся лишь пополнять запасы питательных веществ с помощью блюд из своего обычного меню. Будущим мамам, как и всем людям, для полноценной жизни требуются белки, жиры и углеводы, и всего на 300 килокалорий больше, чем небеременным. А есть за двоих не только бесполезно, но и опасно: лишний вес при беременности грозит различными осложнениями.

4. Продукты-аллергены

Бытует мнение, что будущей маме необходимо сидеть на гипоаллергенной диете, чтобы снизить риск возникновения аллергии у малыша. Это не так. Во-первых, продукты, на которые нет аллергии у самой мамы, не могут никаким образом навредить плоду. Во-вторых, склонность к аллергии передаётся по наследству. Согласно медицинской статистике, вероятность появления аллергии у ребёнка составляет около 30%, если недугом страдает один из родителей, и порядка 60-70%, если оба. И даже если оба родителя здоровы, в 10% случаев в таких семьях рождается малыш-аллергик. Так что лучше просто расслабиться и питаться так, как вы привыкли, пока есть такая возможность: ведь во время грудного вскармливания действительно придётся придерживаться гипоаллергенной диеты.

5. Занятия сексом

Некоторые будущие мамы полностью отказываются от секса, боясь навредить малышу. Это неправильно, ведь занятия сексом не только улучшают настроение мамы (а гормоны удовольствия — эндорфины — передаются и плоду), но и готовят матку к родам, тренируя её, естественным образом размягчают шейку матки на поздних сроках, а также помогают укрепить отношения в семье и спокойнее пережить все неприятные моменты, связанные с беременностью. Секс не может спровоцировать выкидыш или ранние роды, если к этому нет предпосылок.

Существует лишь несколько диагнозов, при которых будущей маме следует отказаться от занятий сексом:

предлежание плаценты;

угроза выкидыша;

повышенный тонус матки;

половые инфекции хотя бы у одного из родителей.

6. Причинение вреда ребёнку

В Интернете можно найти истории, когда беременные боялись ходить в кино, слушать громкую музыку, загорать или даже брать на руки кошку, потому что не знали, как это отразится на малыше. Разумеется, ничто из перечисленного не может навредить крохе, зато постоянный стресс может вызвать проблемы со здоровьем у будущей мамы. Не стоит беспокоиться по пустякам!

7. Роды

Пожалуй, нет ни одной беременной, которая не беспокоилась бы о родах. Но какой смысл волноваться о том, на что мы не можем повлиять? Лучше принять этот факт и подготовиться к нему. Роды — это больно и трудно, глупо будет это отрицать. Но что такое 8-15 часов физической боли с перерывами по сравнению с целой жизнью, которую вы подарите маленькому человечку, и целой вашей жизнью рядом с ним? Позаботьтесь о том, что вам подвластно: выберите роддом и врача; подготовьтесь вместе с мужем к партнёрским родам, если есть такое желание; узнайте больше о процессе родов и о том, как правильно себя вести (с помощью обучающих видео, литературы или на курсах); подготовьте свой организм к физической нагрузке — в этом помогут плавание, йога и гимнастика для беременных.

8. Предстоящие трудности

Некоторых будущих мам страшат не столько роды, сколько последующие трудности: бессонные ночи, младенческие колики, детские болезни, проблемы воспитания. Вот уж о чём бессмысленно волноваться! Никто не знает, каким будет ваш малыш, и какие сюрпризы он приготовит для родителей. Ни болезни, ни особенности характера крохи невозможно предугадать заранее, а быть готовым ко всему на свете невозможно. Даже если у вас уже есть дети, новорождённый с большой долей вероятности окажется не похож на них, и вам снова придётся искать ответы на свои вопросы. Именно поэтому не стоит загадывать и расстраиваться заранее, лучше просто наслаждаться реальным моментом.