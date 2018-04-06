5 детских задачек, которые вам не по зубам

Некоторые задания в современных школьных учебниках порой ставят родителей в тупик. Мамы и папы поражаются: «У нас высшее образование, но мы не понимаем, как это решить и что на это ответить!» А вот дети, как ни странно, справляются с подобным достаточно быстро. Возможно, дело в отсутствии опыта и свежем взгляде на мир? Мы подобрали несколько логических задач, на которые не так просто сразу найти ответ.

1. Переправа

Этой загадке много столетий. Говорят, что её придумал какой-то монах. Суть задачки такова: селянину нужно перевезти с одного берега реки на другой волка, козу и капусту. Но лодка небольшая, и в ней могут уместиться только мужичок и один из его подопечных. Оставлять хищника с домашним животным опасно: съест. Предоставить козе лакомство — тоже неудачная идея. Как же это осуществить?

Вариант первый. Начинать лучше с козы. Потом привезти серого, а козу забрать и высадить. Погрузить капусту, доставить к волку и вернуться за козой.

Вариант второй. И снова перевозится коза, потом капуста. Коза забирается, оставляется на втором берегу. Доставляется волк, и уже следом за ним коза.

2. Важная дата

Задание для вдумчивых. Позавчера Кириллу было 17 лет. В следующем году ему исполнится 20. Как такое вероятно?

Ответ: Если сегодняшний день 1 января, а день рождения у Кирилла 31 декабря. Позавчера (30 декабря) ему было еще 17 лет, вчера (31 декабря) исполнилось 18 лет, в текущем году исполнится 19 лет, а в следующем — 20 лет.

3. Цветочная задача

Рассеянный садовод-любитель взял три горшка для рассады с надписями «Огурцы», «Цветы» и «Анютины глазки». Он посадил семена анютиных глазок, огурцов и колокольчиков в эти горшки, но все перепутал, и все надписи оказались неверными. Что вырастет в горшке с надписью «Анютины глазки»?

Ответ: Из-за своей рассеянности, садовник не мог посадить в горшок с надписью «Цветы» ни анютины глазки, ни колокольчики. Значит, он посадил в этот горшок огурцы. Теперь давайте выясним, куда попали колокольчики и анютины глазки. У садовника осталось два горшка с надписями: «Анютины глазки» и «Огурцы». Но рассеянный садовод не посадил анютины глазки в горшок с таким названием, как должно было быть. Он посадил их в горшок под названием «Огурцы». А колокольчики попали в последний горшок с надписью «Анютины глазки».

4. Пассажирские перевозки

В троллейбусе 10 пассажиров. На остановке «Спортивная» двое вышли и зашли четверо. На «Парковой» — зашли трое, вышел один. Через остановку троллейбус покинуло десять, и забежали пять человек. Сколько остановок проехал троллейбус?

Ответ: Подвох задачи заключается в том, что испытуемые автоматически начинают считать количество пассажиров троллейбуса: сколько людей прибавилось, сколько убавилось, и вопрос их ставит в тупик. А верный ответ — четыре остановки.

5. Трудолюбивые родственницы

Не слишком сложная задачка, но, как и все, требует внимательности и сосредоточенности. Семь сестёр живут в деревне. Сегодня каждая чем-то занята. Ольга вышивает, Светлана варит суп, Мария играет в шашки, Наташа разгадывает кроссворд, Ирина моет посуду, Карина поливает огород. А чем занимается Юлия?

Ответ: Играет в шашки с Машей.

С логическими задачами всё более-менее понятно: они стоят особняком и их действующими лицами могут быть как реальные, так и фантастические, сказочные персонажи. Но иногда в современных учебных пособиях по математике встречаются неожиданные герои, и это приводит к забавным курьёзам. Например, инопланетяне, прилетевшие к мальчику Андрею на день рождения, не были восприняты всерьёз. Дети и родители предположили, что считать гостей именинника, как требовалось, не надо, поскольку существование «зелёных человечков» научно не доказано.