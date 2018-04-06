Ученые: родители больше любят старших детей

В результате опроса выяснилось, что 70% матерей и 74% отцов любят одного из детей больше, сообщает The Independent . Причем это, как правило, старший ребенок. Социологи также спросили самих детей, как они оценивают отношение к себе родителей. «Младшие» признались, что чувствуют неуверенность в себе, так как мама и папа явно предпочитают первенца. Ученые удивлены результатами: ведь принято считать, что в семьях больше любят младших.

А недавно ученые выяснили, как родительские ссоры отражаются на детях.