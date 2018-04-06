Полина Диброва показала видео, как готовится с детьми к Пасхе

Супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва , колумнист, мама троих сыновей Полина Диброва поделилась со своими подписчиками в Instagram роликом о том, как можно весело и легко украсить с детьми пасхальные куличи. Звезда призналась, что подобное времяпрепровождение стало уже традицией перед Пасхой в ее семье. Поэтому она не отступила от нее даже несмотря на усталость после работы. Результаты творчества знаменитая мама показала в ролике.

Традиция нашей семьи — украшение с мальчиками пасхальных куличей. Даже после трехчасового МК в клубе, который я взялась провести самостоятельно сегодня. Мама обещала детям — мама сделала. 🙌🏻 Малыши ждут Чистый Четверг с нетерпением, время, когда можно стащить лакомство и положить его прямиком в рот. 🔥 Для детских куличей выбираю их любимые 🍫 сладости, 🐣

рассказала Полина Диброва.

Куличи действительно получились очень красивыми и необычными. На глазурь сверху дети вместе с мамой поместили множество любимых сладостей, а не традиционную посыпку. В результате, получилось очень ярко и красочно.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 5 Апр 2018 в 2:50 PDT «Супер!», «Красиво как!👍🏼» «Молодцы», «Умницы, какие молодцы 👍🏻👍🏻😘😘», «Какая умница! Мальчишки вырастут, передадут этот опыт своим семьям!», — комментируют ролик поклонники Полины. Некоторые даже попросили рецепт глазури, которой так удачно дети украсили куличи. Полина отметила, что у нее просто очень хороший миксер, а делала она ее из взбитых белков и сахара.

Напомним, Полина Диброва живет в браке с Дмитрием Дибровым с 2009 года. У пары растут трое сыновей: уже восьмилетний Александр, четырехлетний Федор и двухлетний Илья. Кроме того, от первых двух браков у Дмитрия Диброва есть сын Денис (родился в 1985 году) и дочь Лада (родилась в 1989 году).

Фото: Instagram / polinadibrova

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