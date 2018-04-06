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Минтруд поможет молодым матерям с работой и зарплатой
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Минтруд поможет молодым матерям с работой и зарплатой 

Российская Газета 2 часа назад
Спектр мероприятий, направленных на поддержку семьи после появления на свет ребенка, предстоит отработать службам занятости населения. Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Он напомнил, что президент страны поставил перед правительством задачи по росту рождаемости и снижению бедности. В связи с этим службы занятости будут подключаться к выявлению семей с низким доходом. Нужно четко понимать, почему в семье сложилась такая ситуация — из-за отсутствия рабочих мест, трудовых навыков? И по возможности помогать семьям. Также он сказал, что службы занятости должны создать максимально комфортные условия для профобучения женщин с маленькими детьми — например, чтобы у них была возможность учиться дистанционно, чтобы были предусмотрены специальные площадки, где мамы могли бы собираться вместе, чтобы у них была возможность оставить ребенка на время занятий под присмотром в детской комнате при образовательном учреждении.
Кроме того, он призвал службы занятости помогать мамам не только совсем малышей, но и тем, у кого дети чуть старше — например четырех лет, потому что такие семьи тоже попадают в зону риска.
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