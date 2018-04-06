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Американец подключил приставку к тренажеру, чтобы заставить детей заниматься спортом
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Американец подключил приставку к тренажеру, чтобы заставить детей заниматься спортом 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Блогер из США Джереми Филдинг, увлекающийся различными изобретениями, создал необычную конструкцию для своих детей. Он объединил игровую приставку с тренажером и предложил детям развлечься с данным устройством.
Суть конструкции в том, что наслаждаться видеоиграми дети могут лишь когда кто-то из них в этот момент занимается спортом. Пока работает тренажер, включена и приставка. Однако, если ребенок прекращает тренировку и не возобновляет ее в течение минуты, экран телевизора гаснет.
Заметим, что Джереми Филдинг не только похвастался самим устройством, но и показал весь процесс его создания. В конце ролика блогер продемонстрировал, как он вместе с детьми играл в приставку. Вначале на тренажере посидел сам Джереми, а потом это пришлось делать ребятам.
Подписчики Джереми похвалили его изобретение. Особенно они отметили заботу блогера о детях. «Ваши дети прекрасны! Вы замечательный отец!», «Вы так прекрасно вовлекли детей в игру», «Что за чудесная семья!», «Хороший отец, крутое изобретение», — пишут они в комментариях. Стоит отметить, что ролик стал довольно популярным. За несколько дней его посмотрели более 80 тыс. пользователей.
Фото: скриншот
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