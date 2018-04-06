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Казашка пыталась продать годовалого сына Илью‐Люцифера за $20 тысяч
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Казашка пыталась продать годовалого сына Илью‐Люцифера за $20 тысяч 

360tv.ru 2 часа назад
Московские полицейские задержали уроженку Казахстана, которая пыталась продать годовалого сына по имени Илья‐Люцифер за 20 тысяч долларов. Об этом сообщили на сайте столичного Следственного комитета.
Следователи установили, что женщина родом из Казахстана. В 2017 году она разместила объявление в социальной сети о поиске приемных родителей для своего годовалого сына. Там она указала сумму, за которую ребенка можно приобрести — 20 тысяч долларов.
Раньше злоумышленников на объявление откликнулись столичные правоохранители, которые договорились о встрече с женщиной. Она позвала их в свою квартиру на улице Большая Тульская. Там она написала отказ от малыша, после чего оперативники с женщиной пошли в «Сбербанк», чтобы перевести указанные деньги. Там сотрудники и произвели задержание.
По данным сайта Znak.ru, ребенка зовут Илья-Люцифер.
СК возбудил уголовное дело о торговле людьми. Также направлен запрос на родину горе-матери, чтобы установить и допросить биологического отца мальчика.
5 апреля москвичка с шизофренией родила ребенка и выбросила его на участок незнакомой женщины в Балашихе. Ребенок скончался, так как пролежал в летнем душе двое суток. Мать состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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