Мышка Варя и лисичка Света изучили с юными косино-ухтомцами ПДД

В очередной раз родители вместе со своими детьми посетили занятие из цикла «Растем вместе». Тренинг проходит в Отделе психологической помощи молодой семье «Кожухово» Московской службы психологической помощи населению. Ребятишки были увлечены развивающими играми, а мамы проконсультировались с психологом.

Психологи Светлана Беликова и Варвара Чернецова, которые выступили в роли мышки Вари и лисички Светы, изучили с малышами правила дорожного движения, поиграли в зоопарк и в мягкие игрушки.

Для мам же была проведена консультация по воспитанию детей по результатам прошедшего тестирования.

Отметим, что тренинг «Растем вместе» посещают родители с малышами в возрасте от двух до четырех лет, которые хотят развить в своих чадах коммуникативные навыки. Всего в цикле 12 занятий и проводят их бесплатно.