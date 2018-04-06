Ещё
Мышка Варя и лисичка Света изучили с юными косино-ухтомцами ПДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мышка Варя и лисичка Света изучили с юными косино-ухтомцами ПДД 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В очередной раз родители вместе со своими детьми посетили занятие из цикла «Растем вместе». Тренинг проходит в Отделе психологической помощи молодой семье «Кожухово» Московской службы психологической помощи населению. Ребятишки были увлечены развивающими играми, а мамы проконсультировались с психологом.
Психологи Светлана Беликова и Варвара Чернецова, которые выступили в роли мышки Вари и лисички Светы, изучили с малышами правила дорожного движения, поиграли в зоопарк и в мягкие игрушки.
Для мам же была проведена консультация по воспитанию детей по результатам прошедшего тестирования.
Отметим, что тренинг «Растем вместе» посещают родители с малышами в возрасте от двух до четырех лет, которые хотят развить в своих чадах коммуникативные навыки. Всего в цикле 12 занятий и проводят их бесплатно.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Девушек из Косино-Ухтомского приглашают постичь все грани совершенства В Косинском морском клубе прошла беседа о секретах долголетия В Кожуховской библиотеке отметят 105-летие со дня рождения Сергея Михалкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты20
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад90
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь20
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток24
Как 49-летняя мать сбросила 55 кг за полтора года3
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение