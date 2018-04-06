Знаменитости, которые жертвуют огромные суммы на благотворительность

В 2006 году актриса Чулпан Хаматова совместно с Диной Корзун основала благотворительный фонд «Подари жизнь», активным развитием которого занимается до сих пор. Основная задача фонда — помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Так, например, только за прошлый год, согласно отчетности, на оказание социальной и благотворительной помощи фондом было потрачено более двух миллионов рублей. Если учесть тот факт, что «Подари жизнь» существует уже 12 лет, несложно представить, какие суммы ушли на помощь детям.

У Натальи Водяновой была особая мотивация для создания собственного благотворительного фонда: она выросла плечом к плечу со своей сестрой Оксаной — девушкой с особенностями развития. Однако решающим толчком для принятия важного решения стала другая история. «Для меня большим потрясением стали события в Беслане в 2004 году. Я поняла, что не смогу спать спокойно, если не сделаю хоть что-то. Так был создан фонд „Обнаженные сердца“», — поделилась она в одном из интервью.

Нестихающая боль и глубокие душевные раны иногда становятся отправной точкой для чего-то грандиозного. После гибели жены Анастасии в 2008 году от рака головного мозга, Константин Хабенский всерьез занялся благотворительностью. Он основал фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Сейчас актер живет в скромной квартире и большую часть заработка жертвует фонду.

«Я просто помню эти глаза. Не глаза ребенка, потому что он смерти еще не боится — еще ничего не нажил, чтобы бояться это потерять. Помню глаза мам, особенно когда произошел полный переход от отрицательного к положительному. В такие моменты в тебе и в твоих коллегах что-то оседает. Появляется что-то настолько важное, что остается с тобой навсегда», — рассказал актер в одном из интервью.

После новости о том, что Эмин Агаларов с друзьями пожертвовал 15 миллионов рублей семьям погибших и пострадавших во время страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», многие посмотрели на него с другой стороны. Мало кто знает, что певец и бизнесмен активно занимается благотворительностью на протяжении нескольких лет, просто не акцентирует на этом внимание.

«После посещения детских домов я на все начал смотреть по-другому. Я увидел проблему, связанную не только с маленькими детьми, нуждающимися в усыновлении, но и со взрослыми детьми, которые начинают зрелую жизнь. Их, возможно, уже не будут усыновлять в силу старшего возраста, но они все равно нуждаются в друге или наставнике», — делился Эмин с редакторами известного глянцевого издания.

Гоша Куценко также активно помогает детям. Вместе с сотрудниками своего благотворительного фонда «Шаг вместе», он оказывает материальную поддержку малышам с ДЦП. Если верить документам, только за январь 2018 года в фонд были пожертвованы почти два миллиона рублей. Фонд существует уже около семи лет. За это время помощь была оказана тысячам детей по всей России.