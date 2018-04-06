Дошколята из Алтуфьева совершили «Путешествие по сказкам Чуковского»

В подготовительной группе №10 школы №305, расположенной на территории Алтуфьевского района, прошло тематическое мероприятие «Путешествие по сказкам Чуковского», в котором приняли участие дети, родители и педагоги. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Вместе с литературными героями дети и родители выполнили увлекательные задания, отгадали загадки, решили кроссворды, прочитали стихи, поиграли в подвижные игры», — уточняется в сообщении.

Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)