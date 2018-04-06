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В одной из школ района Марьино завершилась Неделя психологии
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В одной из школ района Марьино завершилась Неделя психологии 

Управа района Марьино 43 минуты назад
Фото: Капотнинский меридиан
Неделя психологии прошла в дошкольных отделениях школы №2087 прошла Неделя психологии. Дети в игровой форме познакомились с основами эмоционального здоровья.
— Программа способствовала поддержанию благоприятного психо-эмоционального комфорта детей в группах и содействовала повышению психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов, повышая настроение всем участникам этого процесса, — рассказали в школе.
Для малышей были проведены программы: «Дерево настроения», «Радужные игры», «На тропе сотрудничества», «Корзина улыбок» и другие.
Неделя прошла на отлично, все участники будут ждать её с нетерпением в следующем году.
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