В 2018 году в Ленобласти чаще всего малыши появляются на свет по вторникам

В Ленинградской области за минувший год появилось на свет 115 двоен, а из всех новорожденных, мальчиков на 434 больше чем девочек. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ.

В 2017 году малыши предпочитали появляться на свет летом и самыми популярными месяцами стали июль и август. А вот меньше всего детей родилось в холодном феврале.

«С понедельника все будет по-другому» — это фраза, которую практически каждая женщина говорила себе хотя бы раз в жизни. Однако, у многих жительниц Ленинградской области «новая жизнь» начинается не в понедельник, а во вторник. Все потому, что в нынешнем 2018 году самое большое количество деток родилось именно во вторник, а вот воскресенье и понедельник малыши стараются «обходить стороной».