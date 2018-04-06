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В 2018 году в Ленобласти чаще всего малыши появляются на свет по вторникам
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В 2018 году в Ленобласти чаще всего малыши появляются на свет по вторникам 

Ivyborg.ru 40 минут назад
В Ленинградской области за минувший год появилось на свет 115 двоен, а из всех новорожденных, мальчиков на 434 больше чем девочек. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ.
В 2017 году малыши предпочитали появляться на свет летом и самыми популярными месяцами стали июль и август. А вот меньше всего детей родилось в холодном феврале.
«С понедельника все будет по-другому» — это фраза, которую практически каждая женщина говорила себе хотя бы раз в жизни. Однако, у многих жительниц Ленинградской области «новая жизнь» начинается не в понедельник, а во вторник. Все потому, что в нынешнем 2018 году самое большое количество деток родилось именно во вторник, а вот воскресенье и понедельник малыши стараются «обходить стороной».
Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации напоминает, что с 2006 года действует программа «Родовой сертификат». По данной программе осуществляется диспансерное наблюдение детей в течение первого года жизни, а так же оплата услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов. Она направлена на то, чтобы медицинская помощь, оказанная женщинам во время беременности, родов и послеродового периода становилась качественнее.
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