Исполнили мечту: Боярская и Матвеев отдали пятилетнего сына на занятия по плаванию

Елизавета Боярская и Максим Матвеев уже почти восемь лет состоят в счастливом браке. В 2012 году у них родился сын Андрей. Мальчик стремительно развивается и даже опережает по развитию своих сверстников. Звездные родители стараются оградить наследника от общественности, чтобы он не страдал из-за их популярности. Они не публикует его снимки в соцсетях, но иногда делятся некоторыми достижениями своего ребенка. Недавно Максим показал рисунок, на котором Андрей изобразил своего папу.

7 апреля сыну актеров исполнится шесть лет. Боярская и ее супруг уже преподнесли мальчику первый подарок — абонемент в бассейн. «Сын давно мечтал научиться плавать. Он, как и я, очень любит воду, обожает, когда мы вместе ездим на море», — рассказал Матвеев. Он пояснил, что наследник так любит плескаться в воде, что каждое лето на даче у его знаменитого дедушки они устанавливают надувной бассейн для малыша. Теперь же Андрей сможет посещать тренировки по водной аэробике.