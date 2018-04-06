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Исполнили мечту: Боярская и Матвеев отдали пятилетнего сына на занятия по плаванию
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Исполнили мечту: Боярская и Матвеев отдали пятилетнего сына на занятия по плаванию 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елизавета Боярская и Максим Матвеев уже почти восемь лет состоят в счастливом браке. В 2012 году у них родился сын Андрей. Мальчик стремительно развивается и даже опережает по развитию своих сверстников. Звездные родители стараются оградить наследника от общественности, чтобы он не страдал из-за их популярности. Они не публикует его снимки в соцсетях, но иногда делятся некоторыми достижениями своего ребенка. Недавно Максим показал рисунок, на котором Андрей изобразил своего папу.
7 апреля сыну актеров исполнится шесть лет. Боярская и ее супруг уже преподнесли мальчику первый подарок — абонемент в бассейн. «Сын давно мечтал научиться плавать. Он, как и я, очень любит воду, обожает, когда мы вместе ездим на море», — рассказал Матвеев. Он пояснил, что наследник так любит плескаться в воде, что каждое лето на даче у его знаменитого дедушки они устанавливают надувной бассейн для малыша. Теперь же Андрей сможет посещать тренировки по водной аэробике.
Михаил Боярский очень рад тому, что мальчик растет рядом с отцом. По его словам, супруг Елизаветы мастер на все руки и когда они с наследником вместе за что-то садятся, то к ним лучше не подходить, сообщает издание "7 Дней". Отметим, что многие звездные дети занимаются плаванием. Так дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза чувствует себя в бассейне словно рыба, также могут показать класс в воде дочь Татьяны Навки Надя и Гарика Харламова Анастасия.
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