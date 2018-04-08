Максим Матвеев и Елизавета Боярская исполнили мечту 6-летнего сына

Сын давно мечтал научиться плавать. Он, как и я, очень любит воду, обожает, когда мы вместе ездим на море. Каждое лето на даче у дедушки ставим надувной бассейн, и Андрюша часами плещется и дурачится. Теперь он будет ходить на тренировки по водной аэробике,

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 23 Мар 2018 в 3:27 PDT Отметим, в личных блогах звездных мамы и папы в день рождения сына не появилось никаких трогательных фотографий и поздравительных слов в адрес ребенка. Впрочем, Максим Матвеев и Елизавета Боярская нечасто показывают сына публике (а первые годы и вовсе старательно скрывали малыша от посторонних глаз).

Напомним, в 2010 году Лиза Боярская вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. В 2012 году у пары родился сын Андрей. Звездные родители стараются лишний раз не показывать фотографий ребенка публике, а также весьма редко выводят мальчика в свет.

32-летняя Елизавета — дочь Михаила Боярского и его жены, актрисы Ларисы Луппиан . Также у супругов есть 38-летний сын Сергей. К слову, не так давно Михаил Боярский и его супруга раскрыли секрет многолетнего счастливого брака.

Фото: Instagram, Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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