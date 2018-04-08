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Максим Матвеев и Елизавета Боярская исполнили мечту 6-летнего сына
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Максим Матвеев и Елизавета Боярская исполнили мечту 6-летнего сына 

Letidor.ru 47 минут назад
Фото: Letidor.ru
Внук знаменитого актера Михаила Боярского, сын звездной пары — актера Максима Матвеева и актрисы Елизаветы Боярской, — на днях отпраздновал день рождения. Юному Андрею исполнилось 6 лет, и в честь этого он получил довольно необычный подарок. Родители презентовали мальчику абонемент в бассейн.
Сын давно мечтал научиться плавать. Он, как и я, очень любит воду, обожает, когда мы вместе ездим на море. Каждое лето на даче у дедушки ставим надувной бассейн, и Андрюша часами плещется и дурачится. Теперь он будет ходить на тренировки по водной аэробике,
пояснил звездный отец порталу «7 Дней».
Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 23 Мар 2018 в 3:27 PDT  Отметим, в личных блогах звездных мамы и папы в день рождения сына не появилось никаких трогательных фотографий и поздравительных слов в адрес ребенка. Впрочем, Максим Матвеев и Елизавета Боярская нечасто показывают сына публике (а первые годы и вовсе старательно скрывали малыша от посторонних глаз).
Напомним, в 2010 году Лиза Боярская вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. В 2012 году у пары родился сын Андрей. Звездные родители стараются лишний раз не показывать фотографий ребенка публике, а также весьма редко выводят мальчика в свет.
32-летняя Елизавета — дочь Михаила Боярского и его жены, актрисы Ларисы Луппиан. Также у супругов есть 38-летний сын Сергей. К слову, не так давно Михаил Боярский и его супруга раскрыли секрет многолетнего счастливого брака.
Фото: Instagram, Starface.ru  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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