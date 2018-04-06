Эвелина Бледанс провела свой день рождения в доме-интернате для особенных детей

5 апреля Эвелине Бледанс исполнилось 49 лет — «недопятьдесят», как сама она называет свой возраст. Отметить праздник женщина решила неожиданным образом — она отправилась в детский дом, чтобы подарить детям радость.

На следующий день после своего дня рождения Эвелина Бледанс рассказала поклонникам о том, как провела праздник. Оказалось, звезда решила не закатывать шумных вечеринок, а вместе этого устроить праздник не только для себя, но и для множества детей — жителей дома-интерната для детей с проблемами развития. В интернат Эвелина приехала с подарками как для самих детей, привезя им игрушки и сладости, так и для сотрудников, решив подарить им цветы за труд. Вместе с Эвелиной дарить радость детям отправились ее друзья. Сын Бледанс также не остался в стороне. Хотя мальчика с собой и не взяли, для детей интерната он передал подарок — одну из своих любимых игрушек.

«Как же здорово дарить радость! Это мой лучший день Рождения!», — подводит итог Эвелина. По опубликованным фотографиям видно, что женщина наслаждается процессом общения с детьми и провела в стенах интерната немало времени. Поклонники Бледанс, увидев, что даже свой день рождения женщина решила провести, помогая особенным детям, хотя и в остальное время она уделяет им немало внимания, пришли в восхищение, отметив бесконечную доброту женщины: «Эвелина, какая же Вы молодец! Даже слёзы выступили! От всей души поздравляю с днём рождения, всех благ!» «Вы большая умница! У вас неисчерпаемый запас любви!» «Эвелина, на вас невероятно приятно смотреть.очень чистый человек, всех благ и процветания» «Эвелина, спасибо Вам за такие добрые дела» «Дай Бог долгих лет жизни! Так приятно видеть как вы делаете детей счастливыми»

Имея ребенка с синдромом Дауна, Бледанс много времени проводит в общении с такими детьми и их родителями, часто нуждающимися в помощи. Она призывает всех обратить внимание на проблемы детей с особенностями развития, благодаря чему приобрела много поклонников среди людей, также озабоченных этой темой. А вот старшего, здорового сына Эвелины недавно подвергли критике за неформальный внешний вид — на фото, опубликованном женщиной, у него были зеленые волосы, которые подписчики сравнили с травой, посчитав это признаком непринятия себя.