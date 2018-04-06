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«Толком ничего не помню»: Анна Цуканова-Котт попросила помочь ей советом
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«Толком ничего не помню»: Анна Цуканова-Котт попросила помочь ей советом 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса Анна Цуканова-Котт в марте этого года рассказала поклонникам о своей второй беременности. Но сейчас она столкнулась с неожиданной проблемой. По словам Анны, она уже многое забыла из прежнего опыта и попросила совета у своих подписчиков в Инстаграме.
Пару недель назад актриса театра и кино обрадовала поклонников новостями о своей беременности. Это известие стало полной неожиданностью для них, так как женщина длительное время скрывала свое «интересное положение». И сейчас Анна снова заговорила на эту тему, правда, немного в другом русле. Женщина обратилась к своим поклонникам в микроблоге за помощью. «Наверное, среди моих подписчиц есть тоже беременные?! Или те, кто недавно родили?! Моему сыну уже почти 10 лет, и я уже толком ничего не помню! Поделитесь классными лайфхаками для беременных!»
Почитатели таланта Анны откликнулись на ее просьбу и оставили огромное количество комментариев под публикацией. Они принялись делиться с артисткой историями из своего личного опыта и рассказами о тех или иных полезных вещах, которые вполне могли бы пригодиться их кумиру. «Мне очень помогает подушка для беременных, кокосовое масло от растяжек, йога для беременных» «Сейчас какие-то игрушки в продаже есть с шумом, как у мамы в животе. Ребенок, говорят, сразу засыпает» «Я сейчас третьего жду. Но, несмотря на то, что разница между младшим ребёнком и средним будет 2,5 года, тоже уже ничего не помню» «Очень советую йогу для беременных» «Самая клёвая вещь для беременной — подушка-банан. Спать с пузом очень удобно, а потом и малыша можно в нее класть. До сих пор пользуюсь» «Обязательно нужно использовать крем от растяжек или масло, кому, что больше нравится» Надо сказать, что сама Цуканова-Котт в переписке с Интернет-пользователями поблагодарила многих своих подписчиц за проявленную активность и полезные советы, некоторые из которых стали для нее просто открытием.
Кстати, одна из последних совместных фотографий Анны со своим сыном Михаилом также привлекла внимание пользователей сети: они увидели на ней поразительное сходство мамы и сына.
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