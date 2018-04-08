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Кейт Хадсон объявила о беременности
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Кейт Хадсон объявила о беременности 

FashionTime 17 часов назад
Фото: FashionTime
Кейт Хадсон на днях порадовала всех замечательной новостью. Актриса объявила о том, что она беременна третьим ребенком. Счастливым отцом явлется бойфренд актрисы — Дэнни Фудзикава. Хадсон долгое время не появлялась на светских мероприятиях, и теперь мы знаем по какой причине.
«Сюрприз! Если вы задавались вопросом, куда я пропала, то вот ответ. Из всех моих беременностей это был самый тяжелый первый триместр. «Бумеранги» и Superzoom вызывали у меня приступы тошноты, а фотографии еды только усиливали мои мучения. Но теперь все прошло, и я готова снова вернуться в соцсети. Мы старались скрывать мою беременность как можно дольше, но теперь я открыта для вас. Мои дети, Дэнни и вся наша семья счастливы, что наша малышка уже на пути к нам», — написала Хадсон в своем посте.
Напомним, что у Кейт Хадсон уже есть двое детей. Старший сын — Райдер от музыканта Криса Робинсона и Бингем — от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.
Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 6 Апр 2018 в 10:15 PDT
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