Кейт Хадсон объявила о беременности

Кейт Хадсон на днях порадовала всех замечательной новостью. Актриса объявила о том, что она беременна третьим ребенком. Счастливым отцом явлется бойфренд актрисы — Дэнни Фудзикава. Хадсон долгое время не появлялась на светских мероприятиях, и теперь мы знаем по какой причине.

«Сюрприз! Если вы задавались вопросом, куда я пропала, то вот ответ. Из всех моих беременностей это был самый тяжелый первый триместр. «Бумеранги» и Superzoom вызывали у меня приступы тошноты, а фотографии еды только усиливали мои мучения. Но теперь все прошло, и я готова снова вернуться в соцсети. Мы старались скрывать мою беременность как можно дольше, но теперь я открыта для вас. Мои дети, Дэнни и вся наша семья счастливы, что наша малышка уже на пути к нам», — написала Хадсон в своем посте.

Напомним, что у Кейт Хадсон уже есть двое детей. Старший сын — Райдер от музыканта Криса Робинсона и Бингем — от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами

Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 6 Апр 2018 в 10:15 PDT