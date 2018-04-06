Кейт Хадсон станет мамой в третий раз

Актриса, режиссер, сценарист и кинопродюсер Кейт Хадсон официально объявила, что ждет малыша. Более того, недавно звезда выяснила пол ребенка — на свет появиться девочка. Радостной новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Cюрприз! Если вы удивлялись, почему я исчезла из социальных сетей, так это потому, что меня еще никогда так не тошнило! Это был самый ужасный токсикоз — ужаснее, чем во время предыдущих беременностей. От «Бумеранга» в телефоне меня тошнило, эффект «суперзум» заставлял меня обнимать унитаз, от еды в Instagram мутило, а одни только мысли о Stories меня утомляли так, как ничто другое,

обратилась к поклонникам Хадсон.

Она добавила, что если кому-то и удавалось в этот период заметить ее улыбающейся и счастливой, то это значит — она лукавила. Тем не менее, сейчас актриса гораздо лучше, и она решила уже, наконец, признаться публике, что ждет малыша.

Мы пытались держать беременность в секрете так долго, сколько это было возможно, но сейчас я уже сильно округлилась! И стало слишком сложно скрывать это и дальше. Проще было рассекретить свою беременность, чем продолжать ее скрывать! Мои детки, Дэнни, я и вся моя семья невероятно счастливы! У нас родится девочка!

заключила Кейт.