Кейт Хадсон станет мамой в третий раз 

Актриса, режиссер, сценарист и кинопродюсер Кейт Хадсон официально объявила, что ждет малыша. Более того, недавно звезда выяснила пол ребенка — на свет появиться девочка. Радостной новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram.
Cюрприз! Если вы удивлялись, почему я исчезла из социальных сетей, так это потому, что меня еще никогда так не тошнило! Это был самый ужасный токсикоз — ужаснее, чем во время предыдущих беременностей. От «Бумеранга» в телефоне меня тошнило, эффект «суперзум» заставлял меня обнимать унитаз, от еды в Instagram мутило, а одни только мысли о Stories меня утомляли так, как ничто другое,
обратилась к поклонникам Хадсон.
Она добавила, что если кому-то и удавалось в этот период заметить ее улыбающейся и счастливой, то это значит — она лукавила. Тем не менее, сейчас актриса гораздо лучше, и она решила уже, наконец, признаться публике, что ждет малыша.
Мы пытались держать беременность в секрете так долго, сколько это было возможно, но сейчас я уже сильно округлилась! И стало слишком сложно скрывать это и дальше. Проще было рассекретить свою беременность, чем продолжать ее скрывать! Мои детки, Дэнни, я и вся моя семья невероятно счастливы! У нас родится девочка!
заключила Кейт.
Она также поделилась видео с вечеринки, проводить которые стало модно в семьях, ожидающих пополнения. Во время мероприятия мама и папа узнают пол будущего малыша. Часто секрет раскрывает торт. Если начинка синяя, значит, будет мальчик. Если розовая — девочка. Однако, Кейт решила узнать пол малыша с помощью шариков. Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 6 Апр 2018 в 10:15 PDT Напомним, в марте прошлого года Кейт Хадсон начала встречаться с основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавой. Также актриса уже воспитывает двоих детей. В отношениях с рок-музыкантом Крисом Робинсоном у актрисы появился сын Райдер Рассел. Сейчас мальчику уже 14 лет. Также от романа с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами Хадсон воспитывает 6-летнего сына Бингема Хоуна. Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 19 Апр 2017 в 7:54 PDT Фото: Instagram @katehudson