Красавица! Первый официальный выход беременной Кейт Хадсон

Пару дней назад стало известно, что голливудская актриса Кейт Хадсон (38) в третий раз станет мамой. В соцсетях Кейт опубликовала видео, на котором виден округлившийся животик, и рассекретила пол будущего ребенка — актриса и ее бойфренд Дэнни Фуджикава (31) ждут девочку.

SURPRISE! 🤱 If you’ve wondered why I’ve been so absent on my social channels it’s because I have never been more sick! It was the most sick first trimester of all my children. Boomerangs have made me nauseous, Superzoom is an easy way to have my head in the toilet, food instagrams make me queezy and thinking too much about insta stories made me even more exhausted than I already had been. If you’ve seen me out and about smiling and pretending like everything is amazing…I was lying! BUT! I have broken through on the other end of that and rediscovering the joys of insta/snap. We have been trying to keep this pregnancy under the radar for as long as possible but I’m a poppin now! And it’s too darn challenging to hide, and frankly hiding is more exhausting then just coming out with it! My kids, Danny, myself and the entire family are crazy excited! A little girl on the way 💕

Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

6 Апр 2018 в 10:15 PDT И вот, первый официальный выход! Актриса появилась на открытии ювелирного магазина Harry Winston в Гонконге. Для мероприятия звезда фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» выбрала свободное черное платье с кружевом и простые босоножки на шпильках.

https://www.youtube.com/watch?v=1s0OBQYvJjQ

Напомним, Кейт и владелец звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фуджикава вместе с марта 2017-го. До этого у Хадсон уже было два серьезных романа — она была замужем за солистом группы The Black Crowes Крисом Робинсоном (51) и родила от него сына Райдера (14). А после Робинсона Кейт встречалась с фронтменом группы Muse Мэтью Беллами (39), от которого родила сына Бингема (6).

