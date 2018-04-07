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Звездный рецепт: Алла Пугачева с детьми красят пасхальные яйца
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Звездный рецепт: Алла Пугачева с детьми красят пасхальные яйца 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Красить яйца на Пасху — одно из любимых развлечений Лизы и Гарри Галкиных. Сегодня их мама, Алла Борисовна Пугачева, показала как они это делают.
«Страстная пятница. Красим Пасхальные яйца», — пояснила она.
Фото: instagram
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