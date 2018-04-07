СМИ: Дженнифер Лопес беременна третьим ребенком

Западные журналисты утверждают, что 47-летняя суперзвезда Дженнифер Лопес беременна третьим ребенком. Отцом ребенка якобы является ее возлюбленный Каспер Смарт , который младше поп-дивы на 18 лет.

Любопытно, что последнее время у Дженнифер Лопес был роман с 42-летним бейсболистом Алексом Родригесом . Недавно пара даже купила апартаменты за 15,3 миллиона долларов в огромном небоскребе на Манхэттене, и у них вроде все уже шло к свадьбе.

С 29-летним танцовщиком Каспером Смартом Дженнифер стала встречаться в 2011 году. Спустя три года влюбленные расстались. Дотошные журналисты тогда писали, что у Каспера якобы появилась более молодая подруга. Весной 2017 года у Дженнифер завязался роман с Алексом Родригесом, и поклонники звезды буквально затаили дыхание, ожидая свадебных колоколов. И вот, судя по всему, старые влюбленные снова решили вспомнить о былых чувствах и даже завести ребенка.

Дженнифер Лопес воспитывает 8-летних близнецов Эмму и Макса, которых она родила в браке с певцом Марком Энтони. Близкие из окружения Лопес говорят, что дети очень обрадовались воссоединению их матери и Каспера. По слухам из СМИ, Смарт долгое время уговаривал Дженифер подарить ему малыша, и вот теперь он буквально «пылинки сдувает» со своей беременной подруги.

«Все, что Дженнифер хочет, Каспер сразу же делает. Иногда даже до того, как она спросит», — утверждает источник из окружения пары. Журналисты сообщают, что Дженнифер Лопес планирует работать до тех пор, пока не родится ребенок. Паре абсолютно все равно, какого пола он родится. Они ждут просто здорового малыша. Дженнифер Лопес известна, как сторонница здорового питания и здорового образа жизни. По словам певицы, она планирует заниматься фитнесом, пока ей не запретят врачи.

Для многих поклонников по всему миру Дженнифер Лопес является эталоном женской красоты и вкуса. Однако бывает, что ее внешний вид откровенно ставит окружающих в тупик.