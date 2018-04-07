6 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Молодая мама Юлия Ковальчук поучаствовала в откровенной фотосессии: «Сегодня было очень жарко… все показать не смогу, но настроение до сих пор в животе… скоро…»
Полина Гагарина опубликовала фото с прогулки с малышкой.
Ольга Кабо показала лицо без макияжа: «Утро, о котором только можно мечтать. А, теперь, взбодрившись— в мой, насыщенный событиями, день».
Анна Седокова опубликовала фото в ярком купальнике: «Когда ты на отдыхе #мама у тебя такие ассесоризззз».
Елена Летучая отправилась с мужем в Японию: «Не ищите нас, мы летим в страну цветущей сакуры».
Анастасия Костенко гуляет по городу с родными: «Этот момент, когда мамочка и сестренка привезли с собой классную погоду».
Тутта Ларсен делает уроки с дочкой: «Это страшное слово „домашка“. И кардинально разные теории: ни в коем случае не стойте над ребенком, пусть с первых школьных дней приучается к самостоятельной работе! Ни в коем случае не оставляйте ребенка одного, кто как не взрослый научит его трудиться и ответственно подходить к своей работе! Истина, как всегда, где-то посередине. Мой опыт показывает, что все зависит от конкретного ребенка. Как бы мы ни пытались приучить Луку делать домашнюю работу самостоятельно, он постоянно зовет кого-то из нас, ходит следом с тетрадкой, ноет и по каждому поводу задает кучу вопросов. В итоге, если не стоишь над ним, домашка растягивается на часы. А Марфа, наоборот, говорит: я сама хочу все сделать, если у меня будут вопросы, я вас позову. И закрывает перед нами дверь. Думаю, тут стоит следовать желанию ребенка, ведь в конце-концов, домашка эта разнесчастная должна быть сделана, с родителями или без».
Алла Довлатова показала, как закаляется:
Фото: instagram