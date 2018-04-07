В Тюмени снижается рождаемость

В областном центре падает рождаемость. В марте в Тюмени появились на свет 1143 малыша — это на 27 новорожденных меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А если сравнивать с 2016-м, разница получается еще более значительной. К примеру, в ноябре позапрошлого года в Тюмени родились 1279 малышей. — В марте в областном центре появились на свет 1143 новрожденных: 602 мальчика и 541 девочка, — сообщает комитет загс города Тюмени.

Всего с начала года в Тюмени самых маленьких жителей стало больше на 3166.

В марте в Тюмени появилось 354 молодые семьи. С начала года брак зарегистрировали 1008 тюменских пар.