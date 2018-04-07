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Как дети встречают своих пап в аэропорту — трогательнее этого ничего нет
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Как дети встречают своих пап в аэропорту — трогательнее этого ничего нет 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Когда дорогие друг другу люди вынуждены надолго расстаться, они особенно предвкушают долгожданную встречу, готовятся, приезжают в аэропорт или на станцию, чтобы скорее увидеть родных. А когда речь идет о детях, то чувства и эмоции от предстоящей встречи льются через край. Детям не терпится обнять своих любимых родителей, братьев, сестер. Сегодня в нашей видеоподборке вы увидите, как дети встречают своих любимых пап в аэропорту. По разным причинам им пришлось на некоторое время разлучиться: кто-то из отцов приехал из командировки, кто-то вернулся со службы. Но какой бы ни была причина разлуки, эту встречу дети и их родители очень сильно ждали.
Дети и их мамы не могли долго ждать, пока папы приедут домой, поэтому всей семьей отправились в аэропорт.
В видеоподборке вы увидите не только маленьких детей, но и ребят постарше. И если вы думаете, что школьники радуются возвращению папы меньше, чем малыши, то вы сильно ошибаетесь. Это видео, полное любви к родителям, растопит сердце каждого и напомнит, как важно делать родным такие простые сюрпризы, как неожиданная встреча в аэропорту.
Фото: Shutterstock.com
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